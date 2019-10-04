Son Dakika Haberleri: Atletizmde bayrak takımı finalin uzağında kaldı
Son Dakika Spor Haber

Atletizmde bayrak takımı finalin uzağında kaldı

1 saat önce

Doha'daki Dünya Atletizm Şampiyonası'nın 8'inci gününde 4×100 mücadelesine çıkan Türkiye, finale kalamadı.

Atletizmde bayrak takımı finalin uzağında kaldı, System.String[]

Doha'daki Dünya Atletizm Şampiyonası'nın 8'inci gününde 4×100 mücadelesine çıkan Türkiye, finale kalamadı.

Dünya Atletizm Şampiyonası'nın 8'inci gününde yapılan 4×100 metre seçmesinde yarışan Türkiye, ilk seride diskalifiye oldu ve finale kalamadı. 16 takımın katıldığı seçmelerin ilk serisinde 3 numaralı kulvarda start alan Milli Takım, Kayhan Özer, Jak Ali Harvey, Emre Zafer Barnes ve Ramil Guliyev sıralamasıyla yarıştı. Finiş çizgisini 38.55 ile geçen Türkiye 7'nci sırada yer aldı. Ancak Ay-yıldızlı ekip, başhakem incelemesi sonrasında alan dışı bayrak değişimi nedeniyle diskalifiye edildi.

İki seri sonrasında finale kalan sekiz takım, önümüzdeki yaz yapılacak Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda da yarışma hakkını elde etti. Buna göre, Amerika Birleşik Devletleri, Britanya, Brezilya, Fransa, Japonya, Çin, Hollanda ve Güney Afrika finale kalarak Olimpiyat biletine sahip oldu.

Türkiye, Doha, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 11:04 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Everton, Cenk Tosun'un bonservis bedelini belirledi!
Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi'ni inceleyen Erdoğan: Çok yakında milletimizin hizmetinde olacak Yenimedya CEO'su Sümeyra Teymur, dijital medyadaki başarı sırlarını anlattı A Milli Takımımızın kadrosu belli oldu!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2019 00:43:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Atletizmde bayrak takımı finalin uzağında kaldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]