ATP ve EEX'den Karbon Ticaret Sözleşmesi

ATP Yazılım ve Teknoloji AŞ'nin (ATP) bağlı ortaklığı Zenia Technologies BV ile Avrupa Enerji Borsası (EEX) arasında "T7 Simülasyon Entegrasyon Ortamı" sözleşmesi imzalandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, ATP, küresel emisyon ticareti ve sürdürülebilir finans teknolojileri alanındaki yapılanması kapsamında EEX ile teknik entegrasyon çalışmalarını başlattı.

Sözleşme kapsamında yürütülen entegrasyonun tamamlanmasıyla ATP'nin karbon ticaret platformu ATP GreenX, EEX nezdinde "Listelenmiş Bağımsız Yazılım Sağlayıcısı" (Listed Independent Software Vendor) statüsü kazanacak. Platform böylece, EEX üzerinde işlem gören çevresel ürünlerin ticaretine yönelik teknoloji ve altyapı sağlayıcısı konumuna yükselecek.

EEX üyeleri, başta Avrupa Birliği Emisyon Ticaret Sistemi (AB ETS) ürünleri olmak üzere borsadaki çevresel ürünlerin alım satımını yapabilecek. Üyeler, bu işlemleri ATP GreenX üzerinden doğrudan erişimle gerçekleştirebilecek.

Avrupa Birliği Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması'nda mali yükümlülüklerin bu yıl itibarıyla başlaması bekleniyor. Türkiye'nin Emisyon Ticaret Sistemi'ni (TR ETS) devreye alma süreci, karbon yönetimini şirketler için stratejik bir gereklilik haline getiriyor.

ATP GreenX, bu yeni dönemde ihracatçılar ve enerji piyasası oyuncuları için AB piyasalarına regülasyon uyumlu teknik bir kapı açıyor.

Platform, küresel karbon borsalarıyla kurduğu entegrasyonlar sayesinde karbon maliyetlerinin veriye dayalı ve sistematik şekilde yönetilmesine olanak tanıyor.

"Çözümlerimizi regülasyonlarla tam uyumlu hale getirmeye odaklandık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ATP Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Cinali, iklim ekonomisinin dijitalleşmesine yönelik teknolojik çözümlerini, bu yıl küresel ticareti şekillendirecek regülasyonlarla tam uyumlu hale getirmeye odaklandıklarını belirtti.

Cinali, EEX ile başlattıkları entegrasyon sürecinin, ATP GreenX platformunun uluslararası piyasaların gerektirdiği yüksek teknik standartlara ulaştığını açıkça ortaya koyduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"AB ETS ve hazırlık süreci devam eden TR ETS kapsamında, karbon varlıklarının ve emisyon haklarının en verimli şekilde yönetilebileceği bir platform sunuyoruz. Küresel enerji piyasasının ana oyuncularına karbon ticaretinin tüm yaşam döngüsünü kapsayan uçtan uca dijital bir işlem deneyimi sunmayı hedefliyoruz. Sürdürülebilirlik, veri ve teknoloji odağında hızla büyüyen bu pazarda, ATP olarak uzun vadeli ve kalıcı değer yaratma kararlılığımızı sürdürüyoruz."