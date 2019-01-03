Ava Çıktı Bir Daha Dönemedi
57 dakika önce
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde ava çıkan bir kişi ölü bulundu.
Kırklareli
'nin Lüleburgaz
ilçesinde ava çıkan bir kişi ölü bulundu.
Olay Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Hamzabeyli
köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre av için evden ayrılan S.Y. isimli şahıstan bir daha haber alınamadı. Olayla ilgili jandarma ekiplerine haber verilmesi üzerine arama yapıldı. Aramalarda S.Y.'nin cansız bedeni Balık mevkiinde bulundu. Ailesinin kalp hastası olduğunu söylediği S.Y.'nin bedeninde herhangi bir ateşli silah yarası ve darp izine rastlanmadı.
Şahıs cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp
Kurumuna sevk edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRKLARELİ
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 05:18 Kaynak: İHA
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