Ava Gidenlerde Silah Kazası: 1 Ölü, 5 Gözaltı

Batman'ın Gercüş ilçesinde ava giden gruptaki bir kişinin silahın kazara ateş alması sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 5 şahıs adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgilere göre, Veysi Çınar (45) ava giderken Gercüş ilçesi Kantar köyünde traktör üzerinde silahın kazara ateş alması sonucu vurularak hayatını kaybetmişti. Veysi Çınar'ın ava giderken yanında bulunan Ahmet K. (25), Azat Ç. (26), Mehmet Enes Ç. (22), Bilal Ç. (30) ve Mustafa G. (22) gözaltına alınmıştı. 5 kişi, jandarmadaki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. - BATMAN
