Avcılar'da bekçilere yakalanan hırsızlar ellerindekileri bırakıp böyle kaçtı

İstanbul 'da girdikleri iş yerlerinden hırsızlık yapan 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin Avcılar 'da bir iş yerinden hırsızlık yaparken bekçilere yakalanmaları kameralara yansıdı. Evlerinde çok sayıda çalıntı eşya ile 2 adet tabanca ele geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Şüpheliler ilk olarak 10 Kasım'da Avcılar'da bir iş yerine yüzleri maskeli, elleri eldivenli olarak girdi. Şüpheliler girdikleri iş yerinden içinde çek senet ve ziynet eşyası bulunan çelik kasayı ve 4 adet dizüstü bilgisayar, 4 adet cep telefonu çalarak olay yerinden kaçtı. Bu sırada çalan alarmlar üzerine bölgede bulunan gece kartalları ekibi olay yerine geldi. Telaşa kapılan hırsızlar bekçilerin "Dur" ihtarına uymayarak silahla karşılık vermesi üzerine olay yerinde çatışma çıktı. Şüpheliler iş yerinden çaldıkları elektronik eşyaları atarak olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Bu anlar ise bir cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. Şüpheliler aynı gün içerisinde Bahçelievler'de bulunan bir elektronik eşya satan iş yerinden de hırsızlık yaptı.

ÖZEL HAREKAT POLİSLERİYLE EVLERİNE BASKIN DÜZENLENDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri meydana gelen hırsızlık olayları üzerine harekete geçti. Ekipler 15 gün boyunca olaylarının meydana geldiği bölgelerde güvenlik kameralarını inceledi. Ekipler, şüphelilerin 3 ayrı hırsızlık olayında kullandığı otomobile 3 farklı çalıntı plaka taktıklarını belirledi. Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler teknik ve fiziki takiplerinin ardından adreslerini tespit ettiği şüphelilere Özel Harekat polisleri desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenledi. 26 Kasım 2019 Salı günü Bağcılar ve Bahçelievler'de 5 ayrı adrese yaptığı eş zamanlı operasyonlarda 4 şüpheliyi yakaladı.

EVLERİNDE TABANCA BULUNDU