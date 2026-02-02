Avcılar\'da Gecekonduda Yangın

AVCILAR'da bir gecekonduda yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek yan binaya sıçradı. Yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 17.30 sıralarında Yeşilkent Mahallesi G-684 Sokak'taki gecekonduda çıktı. İddiaya göre mangal ateşi nedeniyle çıktığı öne sürülen yangında alevler kısa sürede büyüyerek yan binaya sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Alevler itfaiye tarafından söndürüldü. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde yangında yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.