Avcılar\'da Kaza: 2 Yaralı

Avcılar'da hafif ticari araca çarptıktan sonra bariyer ile korkulukların arasında yan yatarak sıkışan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
D-100 kara yolu yan yolunda Ankara istikametinde seyreden M.K. idaresindeki 34 YS 0545 plakalı otomobil, köprü üzerinde R.E.'nin kullandığı 34 EJ 7925 plakalı hafif ticari araca çarptıktan sonra savrularak bariyeri aştı.
Otomobil, bariyer ile korkuluklar arasında yan yatarak sıkıştı.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sürücü M.K. ve yolcu koltuğundaki A.K. itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştıkları yerden çıkarıldı.
Yaralı 2 kişi, ambulansla hastaneye götürüldü.
Ekipler, araçtan sızan yakıt nedeniyle yolda bir süre kumlama çalışması yaptı.
Kaza nedeniyle bölgede kontrollü sağlanan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
