Avda Tüfek Kazası: Bir Kişi Ağır Yaralandı

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde av sırasında tüfekle vurulan kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, A.S, (45) ile A.S.O, (43) Eber köyündeki göl çevresine avlanmaya gitti.
Av sırasında A.S'nin tüfeğinin ateş alması sonucu A.S.O, başından yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla hastaneye kaldırılan A.S.O'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Jandarma ekipleri de A.S'yi gözaltına aldı.
