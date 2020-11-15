Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakalarındaki artış sürüyor - Son Dakika

Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakalarındaki artış sürüyor

15.11.2020 19:25
Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakalarındaki artış sürüyor, System.String[]

Moldova, Belarus, Kırgızistan, Özbekistan ve Tacikistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkili olmayı sürdürüyor.

Moldova, Belarus, Kırgızistan, Özbekistan ve Tacikistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkili olmayı sürdürüyor.

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte, Kovid-19 vaka sayısı 507 artarak 89 bin 279'a, ölenlerin sayısı ise 13 artışla 2 bin 19'a çıktı.

Hayatını kaybeden sağlık çalışanı sayısının 52 olduğu ülkede, son 24 saatte virüsten iyileşenlerin sayısı 1286 artarak 70 bin 812'ye ulaştı.

16 bin 240 Kovid-19 hastasının tedavisinin devam ettiği ülkede, dün 1411 kişide virüsün tespit edilmesiyle en yüksek günlük vaka sayısı görülmüştü.

Belarus

Belarus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte virüs görülen kişi sayısı 1315 ile günlük en yüksek rakama ulaşırken, toplam vaka sayısı 114 bin 185'e yükseldi.

Son 24 saatte virüs kaynaklı ölü sayısı 7 artarak 1046'ya, iyileşenlerin sayısı da 1506 artışla 95 bin 843'ulaştı.

17 bin 448 Kovid-19 hastasının tedavisinin devam ettiği ülkede, dün vaka sayısı 1248 olarak açıklanıştı.

Özbekistan

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, gün boyunca ülkede Kovid-19 vaka sayısının 64 artarak 70 bin 102'ye, virüsten ölenlerin sayısının ise 1 artarak 598'e çıktığı bildirildi.

Virüs saptanan 67 bin 315 kişinin iyileştiği ülkede 2 bin 189 hastanın tedavisi sürüyor.

Tacikistan

Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede vaka sayısı 37 artarak 11 bin 610'a, taburcu edilenlerin sayısı 39 artarak 10 bin 973'e yükseldi.

Kovid-19 kaynaklı 85 ölümün gerçekleştiği ülkede 552 kişinin tedavisi sürüyor.

Kırgızistan

Kırgızistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 551 kişide Kovid-19 tespit edildi ve toplam vaka sayısı 66 bin 504'e çıktı.

Ülkede, son 24 saatte virüs nedeniyle 3 kişi öldü, toplam can kaybı 1199'a yükseldi, iyileşen sayısı ise 474 artarak 57 bin 321'e ulaştı.

Öte yandan Özbekistan, Kırgızistan'a Kovid-19 ile mücadelede kullanılacak 100 bin tıbbı eldiven, 10 bin koruyucu tulum, 2 bin koruyucu gözlük, 100 bin maske, ilaç, 60 bin şırınga, 250 oksijen tüpü yardımında bulundu.

Kırgızistan, Özbekistan, Belarus, Moldova, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakalarındaki artış sürüyor - Son Dakika


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