Ekonomi

Avro Bölgesi Ekonomisine Risk Uyarısı

14.01.2026 15:41
ECB Başkan Yardımcısı de Guindos, jeopolitik krizler ve teknolojik değişimlerin risklerine dikkat çekti.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, jeopolitik krizler ve teknolojik değişimlerin yaşandığı günümüzde Avro Bölgesi ekonomisine yönelik riskler konusunda uyardı.

Luis de Guindos, İspanya ekonomisinin mevcut durumunu ve geleceğini uluslararası yatırımcılara sunmak amacıyla Madrid'de her yıl düzenlenen "2026 İspanya Yatırımcılar Günü'nde" Avro Bölgesi ekonomisi konusunda değerlendirmelerde bulundu.

ECB Başkan Yardımcısı de Guindos, zorlu ekonomik ortama rağmen Avro Bölgesi'nde ekonomik faaliyetlerin güçlü olduğunu savunarak, küresel tedarik zincirlerine ve uluslararası finans piyasalarına güçlü bir şekilde entegre olan açık bir ekonomi olarak Avro Bölgesi'nin, jeopolitik ve ticaret politikası gelişmelerinden kaynaklanan dış şoklara ve kırılganlıklara maruz kaldığını söyledi.

Jeopolitik krizler ve teknolojik değişimlerin yaşandığı dönemde Avro Bölgesi ekonomisine yönelik riskler konusunda uyarılarda bulunan de Guindos, "Küresel ortamdaki yüksek düzeydeki belirsizlik, mevcut piyasa fiyatlarına yansımış görünmüyor." dedi.

Luis de Guindos olumsuz sürprizlerin duyarlılıkta ani değişikliklere neden olabileceğini ve bunun da çeşitli varlık sınıflarını ve bölgeleri etkileyebileceğine dikkati çekerek, "Jeopolitik riskler, büyümeye yönelik aşağı yönlü riskleri önemli ölçüde artırmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Luis de Guindos, ticarete daha bağımlı olan veya kamu borcu daha yüksek ülkelerin yayılma etkilerine ve bunun sonucunda ortaya çıkan olumsuz risklere daha fazla maruz kaldığını vurguladı.

Ticaret veya diğer jeopolitik gerilimlerin yeniden tırmanması, yapay zeka alanındaki ilerlemelerde yaşanan aksilikler ve buna bağlı olarak varlık fiyatlarında meydana gelen ayarlamalar veya ABD'nin mali güvenilirliğine ilişkin artan şüpheler gibi olası risk senaryolarını anlatan de Guindos, enflasyonun da farklı yönlerde etkilenebileceğine işaret etti.

Luis de Guindos, "ABD gümrük vergilerindeki artışın Avro Bölgesi ihracatına olan talebi azaltması ve aşırı kapasiteye sahip ülkelerin Avro Bölgesi'ne ihracatlarını artırması durumunda enflasyon düşebilir. Daha parçalı küresel tedarik zincirlerinin ithalat fiyatlarını yükseltmesi, kritik hammaddelerin arzını kısıtlaması ve Avro Bölgesi ekonomisindeki kapasite kısıtlamalarını artırması durumunda enflasyon yükselebilir." ifadelerini kullandı.

Luis de Guindos, Çin'in, özellikle ileri imalat ve yeşil teknoloji sektörlerinde küresel ihracattaki payının istikrarlı bir şekilde artmasıyla, Avro Bölgesi ülkelerinin kilit ihracat sektörlerinde giderek daha rekabetçi hale geldiğine de dikkati çekti.

Kaynak: AA

