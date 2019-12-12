Avrupa borsaları günü yükselişle kapattı.

Avrupa borsaları, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD ile Çin'in ticaret anlaşması yapmaya çok yaklaştığını belirten Twitter paylaşımının etkisiyle günü yükselişle kapattı. Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,33 yükselerek, 407,58 puandan kapandı.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,40 artarak 5.884,26 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 1,02 değer kazanarak, 23.390,95 puana yükseldi.

Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 0,57 yükselişle 13.221,64 seviyesinden, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,79'luk artışla 7.273,47 seviyesinden kapandı.

Avro/Dolar paritesi ise (TSİ) 20.29 itibarıyla yüzde 0,14'lük değer kaybıyla 1,1112 seviyelerinde işlem gördü.