Son Dakika Haberleri: Avrupa Borsaları Karışık Seyirle Kapandı

Avrupa Borsaları Karışık Seyirle Kapandı

49 dakika önce

Avrupa Borsaları, günü karışık seyirle tamamladı.

Avrupa Borsaları Karışık Seyirle Kapandı, System.String[]
Avrupa Borsaları, günü karışık seyirle tamamladı.

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,02 artışla 377,28 puana yükseldi.

Almanya'da DAX 30 endeksi 11.419,04 puanda kalırken, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,03 azalarak 7.194,19 puana geriledi.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,26 artarak 21.994,19 puana yükselirken, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,12 değer kaybederek 5.301,24 puana geriledi.

Almanya'nın en büyük bankası Deutsche Bank ile birleşeceği haberleriyle gündeme gelen Commerzbank'ın hisseleri, bankanın "geçen yıl net karını 128 milyon avrodan 865 milyon avroya yükselttiği" açıklamasının ardından günü yüzde 5,2 değer kazanarak kapattı.

Fiat Chrysler'ın hisseleri de Fransız otomobil üreticisi Renault'ın satın alma hedefinde olduğuna yönelik haberlerin ardından günü yüzde 2,75 yükselerek tamamladı.

Avro/dolar paritesi ise TSİ 20.22 itibarıyla yüzde 0,04 azalışla 1,1259 seviyesinde bulunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 09:06 Kaynak: AA

İtalya, İngiltere, Almanya, Avrupa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AB'den Otomobillere Zorunlu Hız Sınırlama Sistemi "2030 Yılından Geldim" Deyip Bazı Kehanetlerde Bulunmuştu! Anlattıklarının Hepsi Gerçekleşti Mert Günok: "Milli Takım'da Güzel Bir Oluşum Var" Son Dakika! İngiltere Başbakanı Theresa May'den Brexit Şartlı İstifa Mesajı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.3.2019 21:55:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Avrupa Borsaları Karışık Seyirle Kapandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]