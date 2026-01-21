Avrupa Borsaları Negatif Seyirde - Son Dakika
Ekonomi

Avrupa Borsaları Negatif Seyirde

21.01.2026 12:31
Jeopolitik riskler ve Trump'ın Davos'taki konuşması öncesi Avrupa borsaları düşüşte.

Avrupa borsaları, devam eden jeopolitik risklerin etkisiyle, ABD Başkanı Donald Trump'ın Davos'ta yapması beklenen konuşma öncesinde negatif bir seyir izliyor.

Avrupa piyasalarında saat 11.40 itibarıyla Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,2 düşüşle 601,9 puandan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 azalışla 10.120 puandan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,2 değer kaybıyla 24.644 puandan ve Fransa'da CAC 40 endeksi de yüzde 0,1 gerilemeyle 8.057 puandan işlem görüyor.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,4 kayıpla 44.546 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,3 düşüşle 17.379 puan seviyesinde bulunuyor.

Dünya genelinde farklı bölgelerde devam eden jeopolitik gerilimlere eklenen yeni tarife tehditleri, varlık fiyatlarının yönü üzerindeki etkisini sürdürüyor.

ABD Başkanı Trump'ın Grönland meselesine ilişkin sert tutumu ve Avrupalı liderlerden gelen misilleme sinyalleri, yatırımcıları, piyasalardaki riski yeniden gözden geçirmeye yöneltti.

Trump, söz konusu tarifelerin, ABD'nin Grönland'ı almasına yönelik bir anlaşmaya varılana kadar yürürlükte kalacağını belirtmişti.

Bu gelişmelerin ardından Avrupa ülkelerinden gelecek olası misillemeler, piyasalarda yeni bir tarife savaşı yaşanacağına yönelik korku oluşturdu. Bunu takiben Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, "Çıkarlarımızı ve üreticilerimizi koruyacağız." açıklaması halihazırdaki korkuları körükledi.

Belçika Başbakanı Bart de Wever ise Avrupa'nın kendi teknolojik platformlarını kurması gerektiğini, aksi halde ABD Başkanı Trump'ın kendileriyle "oynamaya devam" edeceğini söyledi.

Söz konusu gelişmeleri takiben gözler bugün yine İsviçre'nin Davos kasabasına çevrildi. Başkan Trump'ın Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu (WEF) toplantısında bugün bir konuşma yapması beklenirken özellikle Grönland konusunda vereceği tahmin edilen mesajlar dikkatle izlenecek. Trump, verdiği bir röportajda Davos'taki zirvede Avrupa'da muhtemelen bir çıkış yolu bulacaklarını söylemişti.

Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da yaptığı açıklamada, Fransa'nın Grönland'da bir NATO tatbikatı düzenlenmesini talep etti ve buna katkıda bulunmaya hazır olduklarını bildirdi.

Bununla birlikte Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Avrupa ekonomisinin yeni bir uluslararası düzenin doğuşuyla başa çıkabilmesi için derinlemesine bir incelemeye ihtiyacı olduğunu söyledi.

Lagarde, ABD gümrük vergilerinin enflasyon üzerinde yalnızca hafif bir etki yaratmasını beklediğini, bunun Almanya'yı Fransa'dan daha fazla etkileyeceğini belirterek, Avrupa ülkelerinin blok içindeki gümrük dışı ticaret engellerini kaldırmaları durumunda çok daha güçlü olacaklarını sözlerine ekledi.

Makroekonomik tarafta ise İngiltere'de yıllık enflasyon Aralık 2025'te beklentilerin üzerinde yükselerek yüzde 3,4 oldu.

Analistler, günün geri kalanında Trump'ın Davos'ta yapması beklenen konuşmanın yanı sıra ABD'de haftalık mortgage başvuruları, inşaat harcamaları ve ECB Başkanı Lagarde'ın konuşmasının takip edileceğini kaydetti.

Kaynak: AA

