Avrupa defterini kapatan Trabzonspor lige odaklandı - Son Dakika
Son Dakika Spor Avrupa defterini kapatan Trabzonspor lige odaklandı - Son Dakika Spor

Avrupa defterini kapatan Trabzonspor lige odaklandı

6 saat önce

UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda İsviçre'nin Basel takımına 2-0 mağlup olarak Avrupa defterini bu sezonluk kapatan Trabzonspor, Süper Lig'in 15. haftasında sahasında oynayacağı Denizlispor maçına odaklandı.

Avrupa defterini kapatan Trabzonspor lige odaklandı, System.String[]

UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda İsviçre'nin Basel takımına 2-0 mağlup olarak Avrupa defterini bu sezonluk kapatan Trabzonspor, Süper Lig'in 15. haftasında sahasında oynayacağı Denizlispor maçına odaklandı.


UEFA Avrupa Ligi macerasını İsviçre'nin Basel takımına 2-0 mağlup olduğu maçla tamamlayan Trabzonspor, Süper Lig'e odaklandı. 16 Aralık Pazartesi günü Denizlispor'u konuk edecek olan Karadeniz ekibi, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sosa, Nwakaeme, Sörloth, Sturridge, Pereira ve Obi Mikel gibi önemli yıldızlarını Basel'e getirmeyen Trabzonspor, söz konusu futbolculara Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde antrenman programı uyguladı.


Denizlispor maçına kadar basına ve taraftara kapatılan antrenmanlarda Teknik Direktör Ünal Karaman, oyuncularını zorlu 90 dakikaya konsantre edecek.


Novak sevinci


Çekya Milli Takımı'na giden ve antrenmanda sakatlanan Filip Novak'ın Denizlispor maçında oynama ihtimalinin olması teknik heyeti sevindirdi. Sağ alt baldır soleus adalesinde kısmi yırtık tespit edilen oyuncunun beklenenden kısa bir sürede tedaviye cevap vermesi zorlu Denizlispor maçı öncesi Ünal Karaman'ın elini güçlendirdi. Basel'e gitmeyen futbolcularla birlikte çalışan Novak'ın son durumu ise maç günü yapılacak olan son kontrollerden sonra netlik kazanacak.


Taraftarlara teşekkür


Trabzonspor, iddiası kalmamasına rağmen UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda İsviçre'nin Basel takımı ile oynadığı maçta tribünleri doldurarak takımlarını yalnız bırakmayan gurbetçi taraftarlara teşekkür etti. 17 bin kişinin izlediği müsabakada İsviçre, Almanya, Fransa ve Avusturya gibi ülkelerden gelen Türk taraftarlar, bordo-mavililere destek oldu. - TRABZON

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Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 03:54 Kaynak: İHA
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