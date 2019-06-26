Avrupa futbolunun yükselen değerleri

Futbolcu

Kulüp

Değer yükselişi

Değeri (avro)

Jadon Sancho

Borussia Dortmund

49,6 milyon

95,7 milyon

Luka Jovic

Real Madrid

45,1 milyon

66,4 milyon

Frenkie de Jong

Barcelona

39,4 milyon

81,9 milyon

Trent Alexander-Arnold Liverpool

38,4 milyon

80,8 milyon

Joao Felix

Benfica

36,7 milyon

45,3 milyon

Rodrygo

Real Madrid

35 milyon

46,8 milyon

Virgil van Dijk

Liverpool

30,5 milyon

98,4 milyon

Kai Havertz

Bayer Leverkusen

30,1 milyon

70,7 milyon

Krzysztof Piatek

Milan

27,8 milyon

44,1 milyon

Matthijs de Ligt

Ajax

27,3 milyon

70 milyon



Avrupa'da son 5 ay içinde piyasa değerini en çok yükselten futbolcular arasında ilk sırayı, Borussia Dortmund'da forma giyen Jadon Sancho aldı.KPMG Football Benchmark tarafından araştırmada, son 5 ay içinde piyasa değerini en çok yükselten futbolcular belirlendi. Yaz transfer sezonunun favorileri arasında da yer alan söz konusu oyuncular arasında ilk sırayı, piyasa değerini 95,7 milyon avroya çıkaran Jadon Sancho aldı.Geçen sezon Borussia Dortmund formasıyla 13 gole imza atan 19 yaşındaki İngiliz kanat oyuncusu, son 5 ay içinde piyasa değerini 49,6 milyon avro artırarak zirvenin sahibi oldu.İspanyol ekipleri, yükselen değerleri kadrosuna kattıJadon Sancho'nun ardından listenin ikinci sırasında, Real Madrid'in 60 milyon avro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattığı Luka Jovic yer aldı. Geçen sezonu Alman ekibi Eintracht Frankfurt'ta forma giyen Sırp forvet, piyasa değerini 45,1 milyon avro yükselterek 66,4 milyon avroya çıkardı.Listenin üçüncü sırasında ise Hollandalı orta saha oyuncusu Frenkie de Jong bulunuyor. 39,4 milyon avroluk artışla değerini 81,9 milyon avroya yükselten 22 yaşındaki de Jong, 75 milyon avro bonservis bedeli karşılığında Ajax'tan Barcelona'ya transfer olmuştu.Van Dijk değerini yükselttiLiverpool'da forma giyen Virgil van Dijk, listede ilk 10'da yer alan oyuncular arasında 25 yaşından yüksek olan tek isim olarak öne çıktı. Dünyanın en iyi stoperleri arasında gösterilen Hollandalı oyuncu, piyasa değerini 30,5 milyon avro arttırarak 98,4 milyon avroya çıkardı. Virgil van Dijk'in takım arkadaşı İngiliz sağ bek Trent Alexander-Arnold'ın değeri ise 38,4 milyon avro artarak 80,8 milyon avroya yükseldi.Araştırma hakkında değerlendirmelerde bulunan KPMG Türkiye Spor Sektör Lideri Hakan Uçak, "Genç oyuncular performanslarıyla değerine değer katmaya devam ediyor. Dortmund'da bu sezonki performansıyla fark yaratan Jadon Sancho'nun birinci sırada yer alması, hiç şaşırtıcı değil. Luka Jovic'in neden Real Madrid'e transfer olduğunu da listeden görebiliyoruz. Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ve bu sezonki performansıyla herkesi büyüleyen Ajax'tan iki oyuncunun listede olması da başarının ne kadar önemli olduğunun bir göstergesidir." ifadelerini kullandı.Son 5 ay içinde piyasa değerini en çok yükselten 10 oyuncu şöyle: