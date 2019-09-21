Son Dakika Haberleri: "Avrupa Hareketlilik Haftası" etkinliği
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"Avrupa Hareketlilik Haftası" etkinliği

54 dakika önce

Niğde'de "Avrupa Hareketlilik Haftası" kapsamında caddede spor etkinliği düzenlendi.

Niğde'de "Avrupa Hareketlilik Haftası" kapsamında caddede Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>spor etkinliği düzenlendi.

Gençlik ve Spor Spor İl Müdürlüğü ile Niğde Belediyesi tarafından Dr. Sami Yağız Caddesi'nde düzenlenen etkinlikte vatandaşlar, kurulan stantları gezdi, tenis, futbol ve voleybol oynadı, aerobik yaptı.

Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Avrupa Hareketlilik Haftasında farkındalık olması için Niğde'nin en işlek caddesini trafiğe kapattıklarını söyledi.

Gençlik ve Spor Spor İl Müdürlüğü ile proje hazırladıklarını belirten Özdemir, "Halkımıza spor branşlarını tanıtmak ve spora teşvik etmek adına gerçekten çok güzel bir etkinlik oldu. Bu etkinlikler, bundan sonra da devam edecek. Sadece bir haftayla kısıtlı kalmayacak. Çocuklarımızı, gençlerimizi ve bütün halkımızı spora teşvik edeceğiz. Bu etkinliğe vatandaşlarımız da gereken ilgiyi gösterdi. Bu da bizi mutlu etti." ifadelerini kullandı.

Avrupa Hareketlilik Haftası etkinliği

Niğde Belediyesi, Avrupa, Tenis, Niğde, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 02:50 Kaynak: AA
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