Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Mijatovic: Türk Makamlarını Lgbti Etkinlikleri Üzerindeki Yasakları Kaldırmaya Çağırıyorum

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Dunja Mijatovic, İstanbul'daki Onur Yürüyüşü yasağına ilişkin, "Türk makamlarını, LGBTİ etkinlikleri üzerindeki yasakları kaldırarak, LGBTİ'lerin barışçıl toplanma hakkını savunmaya ve Onur Yürüyüşü de dahil olmak üzere bu tür etkinlikler esnasında katılımcıların güvenliğini sağlamak için gerekli önlemleri almaya çağırıyorum" dedi.

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Mijatovic, İstanbul'daki Onur Yürüyüşü'nün engellenmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Avrupa Konseyi'nin internet sitesinde bugün yayınlanan yazılı açıklamada, Mijatovic'in 17 Haziran 2021 tarihinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve dönemin Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'e gönderdiği mektuba atıfta bulunarak şöyle denildi:

"Komiser, İçişleri Bakanı ve Adalet Bakanı'na hitaben yazdığı ve bugün yayınlanan mektupta, yetkilileri İnsan Hakları Ulusal Eylem Planı'nda yer alana taahhütlere uymaya, LGBTİ kişilerin damgalanmasını önlemeye ve onların toplanma, örgütlenme ve ifade özgürlüğü haklarına sahip çıkmaya çağırıyor.

"KOMİSER, LGBTİ TOPLUMUNUN BARIŞÇIL TOPLANMA HAKKINI KULLANMALARININ ENGELLENMESİNDEN ENDİŞE DUYMAKTADIR"

Komiser, LGBTİ toplumunun Onur Yürüyüşleri de dahil olmak üzere bu tür etkinliklere yönelik, yetkililerin yıllardır uyguladığı kapsamlı kısıtlamalar nedeniyle LGBTİ toplumunun barışçıl toplanma hakkını kullanmalarının engellenmesinden endişe duymaktadır. Komiser, 'Türk makamlarını, LGBTİ etkinlikleri üzerindeki yasakları kaldırarak, LGBTİ'lerin barışçıl toplanma hakkını savunmaya ve Onur Yürüyüşü de dahil olmak üzere bu tür etkinlikler esnasında katılımcıların güvenliğini sağlamak için gerekli önlemleri almaya çağırıyorum' dedi.

Ayrıca Komiser, terörle mücadele adı altında hükümetin son yıllarda sivil toplum kuruluşları (STK) faaliyetlerine ve örgütlenme özgürlüğüne yönelik bir dizi kısıtlamasının da LGBTİ örgütlerinin çalışmalarını olumsuz etkilediği konusunda uyarmaktadır.

"KOMİSER, SİYASETÇİLERİN NEFRET SÖYLEMLERİNDEKİ ARTIŞ, HOMOFOBİK SÖYLEMLERDEKİ YAYGINLIKTAN ENDİŞE DUYMAKTADIR"

Komiser, son olarak, Türkiye'deki bazı siyasetçi ve kanaat önderlerinin nefret söylemlerindeki gözle görünür artış, homofobik söylemlerdeki yaygınlık ve transfobik nefret suçlarına yönelik uygulanan cezasızlıktan endişe duymaktadır. Komiser, 'Yetkilileri bu olumsuz eğilimi tersine çevirmeye ve Türkiye'deki LGBTİ toplumunun insan haklarını etkin olarak korumaya çağırıyorum' dedi."