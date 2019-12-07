Son Dakika Haberleri: Avrupa'nın en güçlü 28 insanı: 2020'de politikayı kim şekillendirecek?
Son Dakika Dünya Avrupa'nın en güçlü 28 insanı: 2020'de politikayı kim şekillendirecek? - Son Dakika Dünya

Avrupa'nın en güçlü 28 insanı: 2020'de politikayı kim şekillendirecek?

6 saat önce

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, genç iklim aktivisti Greta Thunberg ve aşırı sağcı İtalyan politikacı Matteo Salvini, Avrupa'nın en güçlüleri listesinde bir araya geldi.

Avrupa'nın en güçlü 28 insanı: 2020'de politikayı kim şekillendirecek?, System.String[]

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, genç iklim aktivisti Greta Thunberg ve aşırı sağcı İtalyan politikacı Matteo Salvini, Avrupa'nın en güçlüleri listesinde bir araya geldi.


Belçika merkezli politik gündem gazetesi Politico, 2020'de Avrupa'yı şekillendirecek, 'sarsacak' ve 'karıştıracak', "Avrupa'nın en güçlü 28 kişisi" klasmanını yayımladı. Listenin başını şu sıralar gündemini ülkesindeki genel grevin oluşturduğu Macron çekti.

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Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı, Fransa, Avrupa, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 07:44 
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