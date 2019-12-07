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Avrupa'nın en güçlü 28 insanı: 2020'de politikayı kim şekillendirecek?
6 saat önce
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, genç iklim aktivisti Greta Thunberg ve aşırı sağcı İtalyan politikacı Matteo Salvini, Avrupa'nın en güçlüleri listesinde bir araya geldi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, genç iklim aktivisti Greta Thunberg ve aşırı sağcı İtalyan politikacı Matteo Salvini, Avrupa'nın en güçlüleri listesinde bir araya geldi.
Belçika merkezli politik gündem gazetesi Politico, 2020'de Avrupa'yı şekillendirecek, 'sarsacak' ve 'karıştıracak', "Avrupa'nın en güçlü 28 kişisi" klasmanını yayımladı. Listenin başını şu sıralar gündemini ülkesindeki genel grevin oluşturduğu Macron çekti.
Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 07:44
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