Avrupa şampiyonu halterci Böcek'i ziyaret etti - Son Dakika
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Avrupa şampiyonu halterci Böcek'i ziyaret etti

6 saat önce

Avrupa Şampiyonası'nda 3 altın madalya kazanan halterci Aleyna Kaymaz, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek'i ziyaret etti.

Avrupa şampiyonu halterci Böcek'i ziyaret etti, System.String[]

Avrupa Şampiyonası'nda 3 altın madalya kazanan halterci Aleyna Kaymaz, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek'i ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Böcek, İsrail'de düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda kızlar 15 yaş altı 81 kiloda 3 kategoride altın madalya elde eden Aleyna Kaymaz'ı makamında ağırladı.

ASAT Gençlik ve Spor Kulübü haltercisi Kaymaz'ı kutlayan Böcek, şampiyon sporcuya kol saati hediye etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Böcek, Aleyna'yı doğduğu günden beri tanıdıklarını, elde ettiği başarının ülke ve şehir adına önemli olduğunu kaydetti.

Avrupa, Kaymaz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 04:52 Kaynak: AA
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