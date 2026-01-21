Avustralya Açık'ta 3. Tur Heyecanı

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta tek erkekler ve kadınların dünya 1 numarası İspanyol Carlos Alcaraz ile Belaruslu Aryna Sabalenka, üçüncü tura kaldı.

Melbourne kentindeki turnuvanın dördüncü gün sabah seansında ikinci tur maçları oynandı.

Kariyerinde 6 grand slam şampiyonluğu bulunan Alcaraz, Alman rakibi Yannick Hanfmann'ı 7-6, 6-3 ve 6-2'lik setlerle 3-0 yendi ve adını 3. tura yazdırdı.

13 numaralı seribaşı Rus raket Andrey Rublev ise Portekizli rakibi Jaime Faria'yı 6-4, 6-3, 4-6 ve 7-5'lik setlerle 3-1 yenerek bir üst tura çıktı.

Sabalenka, 3. turda

Tek kadınlarda dünya 1 numarası Belaruslu Aryna Sabalenka, Çinli raket Zhuoxuan Bai'yi 6-3 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenerek bir üst tura yükseldi.

İki kez grand slam şampiyonu 3 numaralı seribaşı ABD'li Coco Gauff, Sırp rakibi Olga Danilovic'i 6-2 ve 6-2'lik setlerle 2-0 yenerek 3. tura çıktı.