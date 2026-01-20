Avustralya Açık'ta İkinci Tura Yükselenler - Son Dakika
Avustralya Açık'ta İkinci Tura Yükselenler

20.01.2026 11:17
Madison Keys ve Lorenzo Musetti, Avustralya Açık'ta ikinci tura yükselerek dikkat çekti.

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ta ABD'li Madison Keys ve İtalyan Lorenzo Musetti, ikinci tura yükseldi.

Melbourne kentindeki turnuvanın üçüncü gün sabah seansında ilk tur maçları oynandı.

Tek kadınlarda son şampiyon 9 numaralı seribaşı Keys, Ukraynalı Oleksandra Oliynykova'yı 7-6 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yendi.

Avustralya Açık'ta 2023 yılı finalisti Kazak Elena Rybakina (5), Sloven Kaja Juvan'ı 2-0 (6-4, 6-3) mağlup etti.

Kadınlarda Letonyalı Jelena Ostapenko (24), Rus Anna Kalinskaya (31) ve Çek Karolina Pliskova da ikinci tur bileti aldı.

Musetti ikinci turda

Tek erkeklerde 5 numaralı seribaşı Lorenzo Musetti, maçta 2-1 öndeyken Belçikalı Raphael Collignon'un 4. sette sahadan çekilmesiyle ikinci tura kaldı.

Fransız Ugo Humbert karşısında korta çıkan ABD'li Ben Shelton (8), 3-0 (6-3, 7-6, 7-6) galip gelerek yoluna devam etti.

Rus Karen Khachanov (15) ise ABD'li Alex Michelsen'i 3-2 (4-6, 6-4, 6-3, 5-7, 6-3) yendi ve adını ikinci tura yazdırdı.

Erkeklerde Çek Jakub Mensik (16) ve İtalyan Luciano Darderi (22) de rakiplerini eleyerek ikinci tura çıktı.

Kaynak: AA

Kaynak: AA

