Avustralya Askeri Tesis Satışına Gidiyor - Son Dakika
Avustralya Askeri Tesis Satışına Gidiyor

04.02.2026 12:17
Avustralya hükümeti, 67 askeri tesisi satmayı değerlendiriyor, hedef gelir 1,8 milyar dolar.

Avustralya hükümeti, Avustralya Savunma Kuvvetlerinin (ADF) kritik kapasite açıklarını gidermek ve savunma yatırımlarını yeniden yönlendirmek amacıyla ülkedeki tarihi ve stratejik öneme sahip bazı askeri tesislerin satışını değerlendirmeye aldı.

ABC News'ün haberine göre, Avustralya hükümeti, büyük bölümü atıl durumda olan ya da sınırlı kullanılan 67 savunma tesisini potansiyel satış listesine dahil etti.

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese yönetimi, söz konusu satışlardan yaklaşık 1,8 milyar dolara gelir elde etmeyi hedefliyor.

Listede, Sydney, Brisbane ve Melbourne şehirlerindeki Victoria Kışlası, New South Wales eyaletine bağlı Spectacle Adası ve deniz üssü HMAS Penguin gibi kamuoyunda bilinen savunma tesisleri de yer alıyor.

Savunma Bakanlığı için yapılan bağımsız denetimde, savunma envanterinde yer alan yaklaşık 3 milyon hektarlık alanın önemli bir kısmının artık gerekli olmadığı, birçok tesisin ise ekonomik olarak onarılamayacak ölçüde yıprandığı tespit edildi.

Denetime ilişkin hazırlanan raporda, savunma arazilerinin konsolidasyonu sayesinde yaklaşık 3 milyar dolar gelir sağlanabileceği ve yıllık 100 milyon dolara varan bakım maliyetinden tasarruf edilebileceği belirtilirken, mevcut durumun sürdürülmesinin "bir seçenek olmadığı" vurgulandı.

Öte yandan, raporda, tesislerin satışının personel taşınması ve çevresel iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1,2 milyar dolara kadar ek maliyet oluşabileceği kaydedildi.

Hükümet, denetimde belirlenen 68 tesisten 67'sinin tamamen ya da kısmen elden çıkarılmasını kabul ederken, Sydney'in kuzeyindeki Clareville bölgesinde bulunan bir deniz dalış okulunun elde tutulmasına karar verdi.

Avustralya Savunma Bakanı Richard Marles, "İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinden bu yana en karmaşık stratejik koşullarla karşı karşıya olduğumuz için, 2023 yılında yapılan Savunma Stratejik İncelemesi'nden ortaya çıkan sonuç, kuzey ve batıdaki üslerimize yatırım yapma gerekliliğiydi." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

