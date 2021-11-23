Üye Girişi
Avustralya'da Kovid-19'a yakalananların sayısı 200 bini geçti - Son Dakika

Avustralya'da Kovid-19'a yakalananların sayısı 200 bini geçti

23.11.2021 10:51
Avustralya'da Kovid-19'a yakalananların sayısı 200 bini geçti

Avustralya'da bugüne kadar toplam 200 bin 673 kişi yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanırken, 1965 kişi hayatını kaybetti.

Avustralya'da bugüne kadar toplam 200 bin 673 kişi yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanırken, 1965 kişi hayatını kaybetti.

Salgına karşı aşılama çalışmalarına hız verilen Avustralya'da Delta varyantının yoğun olarak etkilediği eyaletlerden Victoria'da 827, Yeni Güney Galler'de (NSW) 173, Avustralya Başkent Bölgesi'nde (ACT) 19 ve Kuzey Bölgesi'nde 3 kişiye Kovid-19 teşhisi konuldu.

Son 24 saatte kaydedilen 1022 yeni vaka dahil, ilk vakanın tespit edildiği 25 Ocak 2020'den bu yana Avustralya genelinde virüse yakalananların sayısı 200 bin 673'e yükseldi.

Ülkedeki en yüksek vaka sayısı 112 bin 764 kişinin virüse yakalanmasıyla Kovid-19'un merkezi haline gelen Victoria eyaletinde kaydedilirken, NSW 79 bin 994 vaka ile ikinci sırada yer aldı.

Ülkede Kovid-19'dan 21 kişi daha hayatını kaybetti

Avustralya'da en fazla can kaybının kaydedildiği Victoria eyaletinde son 24 saatte 19 ve NSW'de 2 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1965'e çıktı.

Halen 12 bin 577 vakanın bulunduğu ülkede 84'ü yoğun bakımda olmak üzere 538 kişi hastanede tedavi görüyor.

Salgına karşı aşılama çalışmalarına hız verilen Avustralya'da Kovid-19 aşısının çift dozunu yaptıranların oranı yüzde 85,5, tek doz aşı olanların oranıysa yüzde 91,7.

Yeni Zelanda'da 219 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konuldu

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatteki test sonuçlarına göre 219 kişi daha Kovid-19'a yakalandı.

Ülkede toplam 4 bin 828 aktif vaka bulunduğunu açıklayan Sağlık Bakanlığı, 6'sı yoğun bakımda olmak üzer 88 kişinin de hastanede tedavi gördüğünü bildirdi.

Bugüne kadar 10 bin 393 Yeni Zelandalı virüse yakalanırken, 40 kişi hayatını kaybetti.

Togo Cumhuriyeti, Avustralya, Galler, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avustralya'da Kovid-19'a yakalananların sayısı 200 bini geçti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Vahşetin böylesi! Karısını öldüresiye dövdü, kızlarını aradı! Kızlar, annelerinin çıplak cansız bedeniyle karşılaştı! 10:44 Vahşetin böylesi! Karısını öldüresiye dövdü, kızlarını aradı! Kızlar, annelerinin çıplak cansız bedeniyle karşılaştı! İkinci el otomobil satışında emsal karar! Kapora alıp aracı satmayan nitelikli dolandırıcı sayılacak 10:43 İkinci el otomobil satışında emsal karar! Kapora alıp aracı satmayan nitelikli dolandırıcı sayılacak Müslüme'nin ölümüyle tutuklanan dedenin arama çalışmalarındaki sözleri ortaya çıktı 10:40 Müslüme'nin ölümüyle tutuklanan dedenin arama çalışmalarındaki sözleri ortaya çıktı
Son Dakika! 10:22 Son Dakika! "Favipiravir etkisiz çıktı" iddialarına Sağlık Bakanı Koca'dan cevap: Etkili olduğunu gösteren epey çalışma vardı WhatsApp'tan heyecanlandıran yeni özellik! 08:38 WhatsApp'tan heyecanlandıran yeni özellik! Eda Ece, basketbolcu sevgilisiyle pozlarını paylaştı 07:58 Eda Ece, basketbolcu sevgilisiyle pozlarını paylaştı
Görevden alınacağı söylenen Bakan Elvan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını paylaşması dikkat çekti 07:39 Görevden alınacağı söylenen Bakan Elvan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını paylaşması dikkat çekti Yerli otomobil TOGG'un fiyatı hakkında ipucu verildi: İçten yanmalı bir C-SUV'la eş değer olacak 17:06 Yerli otomobil TOGG'un fiyatı hakkında ipucu verildi: İçten yanmalı bir C-SUV'la eş değer olacak

Son Dakika Haberleri
10:43 Yaşanan kedi ölümleriyle ilgili korkunç iddia: Büyü için öldürüyorlar
10:42 Son Dakika! TL'deki değer kaybı devam ediyor! Dolar, altın ve eurodan yeni rekor
10:39 Müslüme'nin ölümüyle tutuklanan dedenin arama çalışmalarındaki sözleri ortaya çıktı
10:31 Başak Cengiz'in adı mezun olduğu fakültede yaşayacak!
10:25 Bakan Bilgin: Asgari ücrette aralık sonunu beklemeyeceğiz, 1-2 hafta içinde tamamlayacağız
10:24 İşte akciğerleri tertemiz yapan 10 müthiş besin!
10:24 Derbideki olaylar sonrası Galatasaray'a 52 bin 500 liralık fatura
10:22 Sabit saat uygulamasına tepkiler devam ediyor
10:21 Son Dakika! "Favipiravir etkisiz çıktı" iddialarına Sağlık Bakanı Koca'dan cevap: Etkili olduğunu gösteren epey çalışma vardı
10:07 İstanbul'da en çok trafik kazasının yaşandığı 10 yer!
İşe gidiyorum diyerek evden ayrılan 16 yaşındaki iki kız her yerde aranıyor İşe gidiyorum diyerek evden ayrılan 16 yaşındaki iki kız her yerde aranıyor         
10:50
Son Dakika! TL'deki değer kaybı devam ediyor! Dolar, altın ve eurodan yeni rekor Son Dakika! TL'deki değer kaybı devam ediyor! Dolar, altın ve eurodan yeni rekor         
10:43
Yaşanan kedi ölümleriyle ilgili korkunç iddia: Büyü için öldürüyorlar Yaşanan kedi ölümleriyle ilgili korkunç iddia: Büyü için öldürüyorlar         
10:43
Başak Cengiz'in adı mezun olduğu fakültede yaşayacak! Başak Cengiz'in adı mezun olduğu fakültede yaşayacak!         
10:32
Kılıçdaroğlu'nun pazar alışverişinde en çok duyduğu cümle "Bizi kurtarın!" Kılıçdaroğlu'nun pazar alışverişinde en çok duyduğu cümle "Bizi kurtarın!"         
09:25
Yörük kızı Müslüme'nin dedesi tutuklandı, aile üyeleri serbest bırakıldı Yörük kızı Müslüme'nin dedesi tutuklandı, aile üyeleri serbest bırakıldı         
07:59
Son dakika! Bulgaristan'da alev alan yolcu otobüsünde en az 46 kişi yanarak öldü Son dakika! Bulgaristan'da alev alan yolcu otobüsünde en az 46 kişi yanarak öldü         
07:57
Son Dakika: Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada 8 aile üyesi adliyeye sevk edildi Son Dakika: Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada 8 aile üyesi adliyeye sevk edildi         
17:45
Aygün Aydın isyan etti: Bu gidişle eskortluk yapmak zorunda kalacağım Aygün Aydın isyan etti: Bu gidişle eskortluk yapmak zorunda kalacağım         
16:13
Netflix'te yayınlanan çizgi dizgide kapı ve duvara PKK/YPG bayrağı astılar Netflix'te yayınlanan çizgi dizgide kapı ve duvara PKK/YPG bayrağı astılar         
16:11
Merakla beklenen kabine toplantısı! Gündemde asgari ücret ve döviz kuru Merakla beklenen kabine toplantısı! Gündemde asgari ücret ve döviz kuru         
16:06
Müslüme'yi bulan çoban, olay yerinde o günü anlattı Müslüme'yi bulan çoban, olay yerinde o günü anlattı         
15:01
Hazine'ye ait arsalar satışa çıktı! Fiyatlar 100 bin liradan başlıyor Hazine'ye ait arsalar satışa çıktı! Fiyatlar 100 bin liradan başlıyor         
14:48
İçişleri Bakanı Soylu'dan hodri meydan! "Kılıçdaroğlu, ByLock kullanan vekilleri açıklasın, ben de 10 bin dolar alan siyasetçiyi açıklarım!" İçişleri Bakanı Soylu'dan hodri meydan! "Kılıçdaroğlu, ByLock kullanan vekilleri açıklasın, ben de 10 bin dolar alan siyasetçiyi açıklarım!"         
14:47
Altın diye evine götürdüğü kaya göktaşı çıktı Altın diye evine götürdüğü kaya göktaşı çıktı         
14:11
İki ay önce boşanan Selin Ciğerci, basketbolcu sevgilisiyle el ele görüntülendi İki ay önce boşanan Selin Ciğerci, basketbolcu sevgilisiyle el ele görüntülendi         
13:38
AK Parti "insan taşındığını" iddia etmişti! Akşener'in Denizli mitingine dair İYİ Parti'den sert yanıt! AK Parti "insan taşındığını" iddia etmişti! Akşener'in Denizli mitingine dair İYİ Parti'den sert yanıt!         
13:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2021 10:57:10. #1.12#
SON DAKİKA: Avustralya'da Kovid-19'a yakalananların sayısı 200 bini geçti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement