Avustralya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 22 kişi öldü - Son Dakika

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Delta varyantına karşı sıkı tedbirlerle mücadelenin devam ettiği Avustralya'da, 1836 yeni vakaya rastlandı, 22 kişi hayatını kaybetti.

Eyalet hükümetlerinden yapılan açıklamalara göre, Yeni Güney Galler (NSW), Victoria, Avustralya Başkent Bölgesi (ACT) ve Queensland eyaletlerinde, Kovid-19'dan can kayıpları ve vaka sayılarındaki artış sürerken, Batı Avustralya, Tazmanya, Güney Avustralya ve Kuzey Bölgesi'nde yeni vaka kaydedilmedi.

Son 24 saatte 863 kişinin daha Kovid-19'a yakalandığını açıklayan NSW Başbakanı Gladys Berejiklian, Kovid-19 aşısı yaptırmayan iki kişinin de aralarında bulunduğu, 15 vatandaşın hayatını kaybettiğini söyledi.

Delta varyantının son bir haftadır daha fazla etkili olmaya başladığı Victoria eyaletinde, 950 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulurken, virüse yakalanan 6'sı kadın 7 kişinin de öldüğü açıklandı.

Yaşanan can kayıplarıyla Victoria'da 856, NSW'de 387, Tazmanya'da 13, Batı Avustralya 9, Queensland'da 7, Güney Avustralya'da 4, ACT'de 4 kişi vefat ederken, Kuzey Bölgesi'nde Kovid-19'dan ölen olmadı.

Öte yandan tam kapanmanın yürürlükte olduğu ACT'de 22, Kovid-19 yasaklarının bulunmadığı Queensland eyaletinde 1 yeni vaka kaydedildi.

Ülkede Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1280'e çıktı

Delta varyantının etkisindeki Avustralya'da virüsün ilk kaydedildiği 25 Ocak 2020'den bu yanan yapılan 34 milyon 421 binden fazla testin sonucuna göre, 102 bin 748 kişiye Kovid-19 teşhisi konulurken, virüse yakalanan 1280 kişi hayatını kaybetti.

Halen 20 bin 542 aktif vakanın bulunduğu Avustralya'da, hastanede yatan 1476 kişiden 296'sı yoğun bakımda bulunuyor.

Kovid-19 aşılama çalışmalarına hız verilen Avustralya'da, Mart 2020'den bu yana kapalı tutulan ülke sınırlarının çift doz aşı oranlarının yüzde 80'e ulaşması halinde yeniden açılması öngörülüyor.

AstraZeneca, Pfizer-BioNTech ve Moderna tarafından üretilen Kovid-19 aşılarının uygulandığı Avustralya'da, tek doz aşı yaptıranların oranı yüzde 76,7, çift doz yaptıranların oranıysa yüzde 52,6.

Yeni Zelanda'da vaka sayıları yükselişe geçti

Yeni Zelanda Genel Halk Sağlığı Direktörü Dr. Ashley Bloomfield, dün 8 yeni vakanın kaydedildiği ülkede, 45 kişiye daha Kovid-19 teşhisi konulduğunu açıkladı.

Yeni vakaların tamamının ülkenin en büyük kenti Auckland'da olduğunu ve vaka sayılarındaki yükselişi beklediklerini dile getiren Dr. Bloomfield, Auckland'daki herkese, kendi yaşadıkları alanda kalarak, maske takmaları çağrısında bulundu.

Dr. Bloomfield, ülkedeki toplam 256 aktif vakadan 3'ü yoğun bakımda olmak üzere 16'sının hastanedeki tedavilerinin devam ettiğini söyledi.

Yeni Zelanda'da, bugüne kadar 4 bin 248 Kovid-19 vakası kaydedilirken, virüse yakalananlardan 27'si hayatını kaybetti. ???????