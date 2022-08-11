Avustralya Savunma Kuvvetlerinde yüksek intihar oranı "ulusal trajedi" olarak nitelendi - Son Dakika
Üye Girişi

Avustralya Savunma Kuvvetlerinde yüksek intihar oranı "ulusal trajedi" olarak nitelendi

11.08.2022 13:18
Avustralya Savunma Kuvvetlerinde yüksek intihar oranı "ulusal trajedi" olarak nitelendi

Avustralya Savunma Kuvvetlerindeki (ADF) yüksek intihar oranı "ulusal trajedi" olarak değerlendirildi.

Avustralya Savunma Kuvvetlerindeki (ADF) yüksek intihar oranı "ulusal trajedi" olarak değerlendirildi.

BBC'nin haberine göre, Avustralya Kraliyet Komisyonu, 8 ay boyunca yüzlerce kişi ile yaptığı röportaja dayalı rapor yayımladı.

Raporda, Avustralya Savunma Kuvvetlerinden terhis edilen askerlerin bürokrasi ve destek eksikliğiyle mücadele ettiği kaydedildi.

2001'den bu yana 1200'den fazla ADF üyesinin intihar ettiği belirtildi.

Rapor, gazilerin diğer vatandaşlara göre, intihara daha meyilli olduğunu ortaya konuldu.

Bunun altında yatan temel faktörlerin, görevden kaynaklanan fiziksel ve zihinsel yaralanmalarla mücadele, sivil hayata uyum sağlama, personel eksikliği, gazi destek hizmetlerindeki sorunlar olduğu aktarıldı.

Raporda, intihar oranlarının yüksekliği "ulusal trajedi" şeklinde nitelendi.

Komisyon üyeleri, hükümetin bu yüksek intihar vakalarını ele alma konusunda harekete geçmemesinden endişe edildiğini bildirdi.

Gaziler Bakanı Matt Keogh, yaptığı açıklamada, söz konusu raporun sonuçlarına ilişkin özür dileyerek yeni Avustralya hükümetinin bu konuyu öncelikli ele alınacağına dair söz verdi.

Keogh, "Avustralya'nın, Afganistan ve Irak'ta son 20 yıldır yürüttüğü operasyonlarda ölen asker sayısından daha fazla askerinin intihar etmesi korkunç bir durum." dedi.

YORUMLAR
500
Rusya'nın Avustralya'daki büyükelçilik binasına girmeye çalışan kanguru başarılı olamadı Rusya'nın Avustralya'daki büyükelçilik binasına girmeye çalışan kanguru başarılı olamadı Çin'in Canberra Büyükelçisi, Avustralya'nın Tayvan meselesini dikkatle ele alması gerektiğini açıkladı Çin'in Canberra Büyükelçisi, Avustralya'nın Tayvan meselesini dikkatle ele alması gerektiğini açıkladı
Kaynak: AA

Antalya Diplomasi Forumu, Avustralya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Avustralya Savunma Kuvvetlerinde yüksek intihar oranı 'ulusal trajedi' olarak nitelendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:32 Hırsızın evini basan polisler oyuncak ayıyı nefes alıp verir halde buldu
14:15 Süper Lig'de 2'nci hafta! Müsabakaları yönetecek hakemlerin isimleri açıklandı
14:14 Yerli SİHA'ların mimarlarından Haluk Bayraktar, "Damadın festivali" başlığını atan Cumhuriyet ve Birgün'e tepki gösterdi
14:03 Adana'da annelerinin kebapçıya bırakıp kaçtığı çocuklara bir darbe de babadan geldi: Onları istemiyorum
13:49 Kilosu en az 10 liradan satılıyordu! Tarlayı sel basınca 35 ton patates ziyan oldu
13:38 İBB Başkanı İmamoğlu'ndan sitem: Bazı işgüzarlar çimentolu suları yağmur suyu kanallarına bırakıyor, evleri, işyerlerini su basıyor
13:37 PKK'lı teröristbaşı Karayılan'ın talimatıyla İstanbul'u kana bulamak için gelen PKK'lı terörist yakalandı
13:30 Ünlü tenisçi Federer, yıllar önce verdiği sözü tutarak 11 yaşındaki hayranıyla maça çıktı
13:18 İptal edilen KPSS'de soruların basıldığı matbaa inceleniyor, şüpheli yayınevi sayısı artıyor! Soru havuzu tamamen silinecek
13:18 MasterChef'te meditasyon yapan Mehmet Yalçınkaya, izleyicilere eğlenceli dakikalar yaşattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2022 14:50:55. #1.13#
SON DAKİKA: Avustralya Savunma Kuvvetlerinde yüksek intihar oranı "ulusal trajedi" olarak nitelendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement