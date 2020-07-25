Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ndeki ilk cuma namazı Japon basınında yankı buldu - Son Dakika

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ndeki ilk cuma namazı Japon basınında yankı buldu

Japonya basını, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl sonra kılınan ilk cuma namazına geniş yer verdi.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ndeki ilk cuma namazı Japon basınında yankı buldu, System.String[]

Japonya basını, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl sonra kılınan ilk cuma namazına geniş yer verdi.

Japon basınındaki haberlerde Ayasofya-i Kebir Camii'nin 86 yıl sonra müzeden camiye döndürülmesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve siyasi liderlerin ilk cuma namazına katılması ve cami dönüşümündeki iç reforma değinildi.

Asahi Shimbun, "Camiye çevrilmesinin ardından Ayasofya'da ilk cuma namazı edası" başlığını kullandığı haberde, ibadet saatinden 2 saat önce namaz kılacakların tüm yolları doldurduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kur'an-ı Kerim okuduğu fotoğrafın kullanıldığı haberde, "Namazda örtülecek Hristiyanlık motifleri daha sonra açılacak ve tüm ziyaretçiler Ayasofya'yı ücretsiz gezebilecek." bilgisi yer aldı.

Yomiuri Shimbun, "Dünya mirası Ayasofya 'camileştirilerek' ibadete açıldı" başlığını kullandığı haberinde, Bizans İmparatorluğundan itibaren Ayasofya'nın tarihine ve İstanbul'un fethiyle Osmanlı Devleti'nin kontrolüne geçmesine değinildi.

Cami ve meydanında ilk cuma namazı için buluşanların yer aldığı fotoğrafın kullanıldığı haberde, cami içine serilen mavi halılara ve minarelerden 5 vakit okunacak ezana ilişkin de bilgi verildi.

Tokyo Shimbun, "Ayasofya'da ilk cuma namazı" başlıklı haberinde, Istanbul'daki dünya mirasının 86 yıl sonra Erdoğan'ın kararıyla yeniden camiye dönüştürüldüğünü kaydetti.

Dönüşüme yönelik Avrupalı devletlerin tepkilerine de yer verilen haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve siyasi liderlerin ilk safta yer aldığını gösteren fotoğraf karesi kullanıldı.

Nihon Keizai Shimbun, Jiji Tsuushinsha, Okinawa Times, Nikkan Sports gazeteleri internet sitelerinde açılışa yer verirken, kamu yayıncısı NHK, Kyodo haber ajansı, Nippon News Network (NNN), Tokyo Broadcasting System (TBS) kanallarında açılışa dair fotoğraf ve görüntüler servis edildi.

Öte yandan caminin açılışı ve ilk cuma namazı uluslararası basının Japonya'daki yayın organlarında da yer buldu.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Japonya, Japon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2020 07:25

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ndeki ilk cuma namazı Japon basınında yankı buldu - Son Dakika

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