Oyuncu Ayça Bingöl, Medyapım'ın hazırlıklarını sürdürdüğü yeni dizi " Yasak Elma's" ile anlaştı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre Bingöl, başrolünde Birce Akalay'ın yer alacağı dizide Fatoş karakterine hayat verecek.

BİRCE AKALAY'IN ABLASINI OYNAYACAK

Dizide Birce Akalay, yalıda yaşayan Peri'yi canlandıracak. Ayça Bingöl'ün oynayacağı Fatoş ise Peri'nin ablası; iki kızıyla birlikte maddi imkânları kısıtlı bir semtte yaşıyor. Onedio'nun haberine göre hikâyede lüks hayatı altüst olan Peri'ye kapısını açan kişi ablası Fatoş olacak. Böylece iki oyuncu, hayatları birbirine hiç benzemeyen iki kız kardeş olarak aynı dizide buluşacak.

YASAK ELMA'NIN SENARİSTLERİ YAZIYOR

Medyapım'ın sahibi Fatih Aksoy'un yeni projesi olan "Yasak Elma's"ın senaryosunu, altı sezon ekranda kalan "Yasak Elma"nın senaristleri Melis Civelek ve Zeynep Gür kaleme alıyor. Yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt oturacak. Dizinin oyuncu görüşmeleri sürüyor.

SET OCAK BAŞINDA KURULACAK

Çekimlerin ocak ayının başında başlaması planlanıyor. Set tarihi daha önce aralık ortası olarak duyurulmuştu. Yeni dizi, adını ve yazar kadrosunu 2018'de başlayıp altı sezon süren "Yasak Elma"dan alıyor.

Ayça Bingöl, geniş kitlelerce "Öyle Bir Geçer Zaman Ki" dizisinde canlandırdığı Cemile karakteriyle tanınıyor. 2010-2013 yılları arasında Kanal D'de yayımlanan dizide Bingöl, eşinin ihanetinden sonra dört çocuğuyla ailesini ayakta tutmaya çalışan bir anneyi oynamıştı. Oyuncu, yeni dizide de iki kızıyla yaşayan bir anne olarak seyirci karşısına çıkacak.