Son Dakika Haberleri: Aydın Baro Başkanı Bozkurt'un annesi toprağa verildi
Son Dakika Güncel Haber

Aydın Baro Başkanı Bozkurt'un annesi toprağa verildi

8 saat önce

Aydın Baro Başkanı Gökhan Bozkurt'un dün hayatını kaybeden annesi Hülya Bozkurt son yolculuğuna uğurlandı.

Aydın Baro Başkanı Bozkurt'un annesi toprağa verildi, System.String[]

Aydın Baro Başkanı Gökhan Bozkurt'un dün hayatını kaybeden annesi Hülya Bozkurt son yolculuğuna uğurlandı.


Bir süredir Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde anemi rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Hülya Bozkurt, 67 yaşındayken dün hayata veda etti. Dün öğle saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Hülya Bozkurt için bugün Söke Koca Cami'de ikindi namazı sonrası cenaze töreni düzenlendi.


Cenazeye; Söke Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel, CHP 22. Dönem Milletvekili Mehmet Semerci, Söke Belediyesi önceki dönem Başkanı Süleyman Toyran, Akparti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen, Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Kasım Tüten, Başsavcı Vekili Emin Kamil Özalp, Aydın Adalet Komisyon Başkanı Erhan Yıldırım, Söke Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mehmet Mülhim, Söke Cumhuriyet Başsavcı vekili Ali Çağlar, Aydın Barosu avukatları ve Bozkurt ailesinin yakınları katıldı. Hülya Bozkurt Granta Mezarlığında toprağa verildi. - AYDIN

Gökhan Bozkurt, Aydın, Söke, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 06:18 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İlçeyi ayağa kaldırmıştı! Mezarlıktan gelen sesin gizemi çözüldü
Muhalefet, anlaşmasız Brexit'i önleyecek kritik oylamayı kazandı 'Tutunacak dalım yok' diyen genç kız, 3 katlı inşaatın çatısından atladı Akrabalarıyla kavga eden adam içinde eski eşi ve çocuğunun da olduğu binayı ateşe verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.9.2019 02:58:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aydın Baro Başkanı Bozkurt'un annesi toprağa verildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]