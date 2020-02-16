Aydın'da çocuklarda enfeksiyon hastalıkları masaya yatırıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aydın'da çocuklarda enfeksiyon hastalıkları masaya yatırıldı - Son Dakika

Aydın'da çocuklarda enfeksiyon hastalıkları masaya yatırıldı

7 saat önce

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Uygulama ve Araştırma Hastanesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı ve Türk Pediatri Kurumu Aydın Şubesi tarafından Atatürk Kongre Merkezi Miletos Salonu'nda Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları 1. toplantısı düzenlendi.

Aydın'da çocuklarda enfeksiyon hastalıkları masaya yatırıldı, System.String[]

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Uygulama ve Araştırma Hastanesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı ve Türk Pediatri Kurumu Aydın Şubesi tarafından Atatürk Kongre Merkezi Miletos Salonu'nda Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları 1. toplantısı düzenlendi.


Salgınların arttığı günümüzde hem birinci basamakta, hem de referans hastanelerinde çalışan hekimlerin en sık karşılaştığı çocukluk çağının enfeksiyon hastalıklarında tanı, tedavi ve yönetim tartışmalarının yapıldığı bilimsel toplantıya çevre illerden gelen doktor ve asistanlar katılım gösterdi.


Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof.Dr. Ayşe Fahriye Tosun ve Neonatoloji (Yenidoğan) Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Münevver Kaynak Türkmen'in ilk oturum başkanlığını yaptığı toplantıda; Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlker Devrim "Çoçukluk Çağında Üst Solunum Yolları Enfeksiyonları", Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurşen Belet ise "Çocukluk Çağındaki Toplum Kökenli Pnömoniler" hakkında sunumlarını yaptılar.


İkinci oturumun başkanlığını Çocuk Nefroloji Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Ferah Sönmez ve Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Duygu Erge'nin yaptığı toplantıda, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Dilek Yılmaz Çiftdoğan "Döküntülü Çocuğa Yaklaşım", Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Soner Sertan Kaya ise "Ateşli Çocuğa Yaklaşım" konularına değindi.


Soru cevapların ardından teşekkür belgelerinin takdim edilmesiyle toplantı sona erdi. - AYDIN

Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 09:09 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

BAĞCILAR'DA MİNARE TEPESİNDE TEHLİKELİ ÇALIŞMA
Antalya'da hava sıcaklığı 21 dereceye çıkınca vatandaşlar soluğu sahilde aldı Pastane çalışanı, 10 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismardan tutuklandı 100 zırhlı Fetih Suresi'yle Suriye sınırına gitti

Son Dakika Haberleri
15:41 Linet: Hadise ve Aleyna'nın benim kadar kalçası yok
15:41 Gonca Vuslateri'ye hayranından tam altın geldi!
15:41 Şebnem Ferah sevenleriyle buluştu
15:41 Fulya Zenginer'i şaşırtan büyük sürpriz
15:19 Rezan Sinjari, katalog çekimi için kamera karşısına geçecek

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2020 16:17:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Aydın'da çocuklarda enfeksiyon hastalıkları masaya yatırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]