Aydın'da 'Eğitimini Al, Girişimci Ol" semineri yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aydın'da 'Eğitimini Al, Girişimci Ol' semineri yapıldı - Son Dakika

Aydın'da 'Eğitimini Al, Girişimci Ol" semineri yapıldı

6 saat önce

Aydın'ın Efeler ilçesinde düzenlenen "Eğitimini Al, Girişimci Ol" semineri ile KOSGEB'in girişimcilere sağladığı destekler anlatıldı.

Aydın'da 'Eğitimini Al, Girişimci Ol

Aydın'ın Efeler ilçesinde düzenlenen "Eğitimini Al, Girişimci Ol" semineri ile KOSGEB'in girişimcilere sağladığı destekler anlatıldı.


Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Aydın İl Müdürlüğü işbirliği ile başlatılan "Eğitimini Al, Girişimci Ol" seminerlerinin sonuncusu Efeler'de gerçekleştirildi. Hidayet Sayın Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen seminerde il genelinde özellikle kadınların, girişimciliğe teşvik edilmesi amaçlanırken, ülke genelinde de istihdamın arttırılması hedefleniyor.


Aydın İl Milli Eğitim Müdür Vekili Sabri Acar, "Eğitimini Al, Girişimci Ol" sloganı ile Yenipazar'da başlayan seminerlerin 17.sini Efeler'de yaptıklarını belirterek, "Yenidünyanın düzeni, baş döndürücü bir hızla değişiyor. Bu değişime ayak uyduran ülkelerin insanları da, var olan zenginliklerden paylarını alıyor. Zamanın akışını, dünyanın gidişini takip eden beyinler, düşünüp akıl ediyor ve değerlendirip fikir üretiyor. Projelendirip, katma değer oluşturuyor. Bizler de tüm ilçelerimizin Halk Eğitim Merkezi çalışanlarına kursiyerlere tüm girişimci adaylarına iş hayatını tanıtma kariyer planlama girişimcilik bilinci kazandırma iş hayatında girişimciliğin önemi gibi konuları işleyerek, onları da bu süreci anlayanlar silsilesine dahil etmek istedik" diye konuştu.


"Girişimciliği yaygınlaştıralım"


16 ilçede gerçekleştirdikleri seminerlerden olumlu geri dönüşler aldıklarını belirten KOSGEB Aydın İl Müdürü Sadullah Dülger; "Niye girişimciliği önemsiyorsunuz derseniz, kısaca anlatmak istiyorum. Dünya'nın her ülkesinde olduğu gibi, bizde de işsizlik problemi var. Biz bu işsizlik problemini sadece devletimizin sağladığı istihdam ile çözemeyiz. Çünkü her yıl yaklaşık 1 milyon kişi istihdam piyasasına katılıyor ve yaklaşık 100 bin kişiyi devletimiz istihdam edebiliyor. Dolayısıyla bizde diyoruz ki, girişimciliği yaygınlaştıralım ve girişimcilik ekosistemini geliştirelim. Girişimci olan kişiler de yanlarında, yakınlarını istihdam etsinler. Bunu başarabilen ülkeler bu şekilde başarmıştır. Biz de bunu yapabilecek durumdayız" dedi.


Konuşmaların ardından KOSGEB İl Müdürü Sadullah Dülger yaptığı sunumda KOSGEB'in desteklediği işletmelerden örnekler vererek, KOSGEB'in sunduğu hibeler, krediler, finansman çözümlerini anlatmasının ardından bilgi verdi. Sunumun ardından seminer soru cevap bölümü ile son buldu.


Gerçekleştirilen seminere Aydın İl Milli Eğitim Müdür vekili Sabri Acar, KOSGEB Aydın İl Müdürü Sadullah Dülger, İŞKUR Aydın İl Müdürü Rahmi Terzi ile birçok girişimci adayı katıldı. - AYDIN

Efeler, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 12:12 Kaynak: İHA
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