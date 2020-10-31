Aydın'da Eylül ayında ihracat arttı

TÜİK tarafından yayınlanan verilere göre Aydın'ın Eylül ayındaki ithalatı yüzde 3,6 oranında artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2020 yılı Eylül ayı Dış Ticaret İstatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda TÜİK Denizli Bölge Müdürlüğü tarafından verilen bilgiye göre Aydın'da genel ticaret sistemine göre bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 3,6 artarak 72 milyon 781 bin dolar, ithalat ise yüzde 14,38 azalarak 13 milyon 485 bin dolar olarak gerçekleşti. Eylül ayında Aydın bu değerlerle Türkiye genelinde en fazla ihracatın gerçekleştiği 21. il olurken ithalatta ise 31. sırada yer aldı.

İhracatta en yüksek pay imalat sanayii sektöründe

2020 Eylül ayında ekonomik faaliyetlere göre ihracatta en yüksek payı alan ilk üç sektör şu şekilde oluştu. İlk sırada yer alan imalat sanayinin payı yüzde 75,26 oran ile 54 milyon 775 bin dolar oldu. Ardından gelen madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 19,68 oranla 14 milyon 323 bin dolar, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 5,02 oranla 3 milyon 657 bin dolar oldu.

İthalatta en yüksek pay imalat sanayii sektöründe

2020 Eylül ayında ekonomik faaliyetlere göre ithalatta en yüksek payı alan ilk üç sektör şu şekilde oluştu. İlk sırada yer alan imalat sanayinin payı yüzde 91,95 oranla 12 milyon 400 bin dolar oldu. Ardından gelen tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 5,04 oranla 679 bin dolar, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 3,00 oranla 405 bin dolar oldu.

En fazla ihracat yapılan ülke İtalya oldu

Aydın'dan, 2020 yılı Eylül ayında en fazla ihracat yapılan ülke İtalya oldu. Bu ülkeye yapılan ihracat 8 milyon 932 bin dolar olarak gerçekleşti. İtalya'yı 7 milyon 919 bin dolar ile Almanya ve 5 milyon 948 bin dolar ile İspanya izledi.

En fazla ithalat yapılan ülke İtalya oldu

Aydın'a, 2020 yılı Eylül ayında en fazla ithalat İtalya'dan yapıldı. Bu ülkeden yapılan ithalat 1 milyon 723 bin dolar olarak gerçekleşti. İtalya'yı sırasıyla 1 milyon 647 bin dolar ile Çin ve 1 milyon 474 bin dolar ile Almanya izledi. - AYDIN