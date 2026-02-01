Aydın'da fırtına hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika
Aydın'da fırtına hayatı olumsuz etkiledi

Aydın'da fırtına hayatı olumsuz etkiledi
01.02.2026 10:10
Köşk'te etkili olan fırtına, evlerin çatısını uçurdu, ağaçları kırdı; can kaybı yaşanmadı.

Aydın'ın Köşk ilçesine bağlı bazı köylerde meydana gelen fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Fırtınada bazı evlerin çatıları uçtu, tarım arazilerinde ağaçlar kırıldı. Oldukça etkili olan fırtınada ciddi oranda maddi hasar oluşurken, olayda yaralanma ve can kaybı yaşanmaması teselli kaynağı oldu.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün yağış ve fırtına uyarısının ardından Aydın'ın Köşk içesine bağlı kırsal Başçayır, Cumayanı, Sarıçam ve Ahatlar mahallelerinde yağışla birlikte fırtına etkili oldu. Başçayır deresinden Çatma Yaylası'na kadar pek çok evin çatısı fırtınada zarar görürken bazı arazilerdeki zeytin ağaçlarının dalları da kırıldı. Cumayanı köyünün camisinin minaresinin de zarar gördüğü fırtınada çok sayıda evin çatısı zarar gördü.

Fırtınanın en etkili yaşandığı yerlerden biri de Köşk'ün en yüksek köyü olan Sarıçam Mahallesi oldu. Bir anda hortum şeklinde etkili olan fırtınada köyde pek çok evin çatısı zarar görürken köy sakinlerinden Harun Gökçe'nin evinin çatısı uçtu. Evin duvarlarının bile yıkıldığı fırtınada demir çelik çatı köyün yakınındaki araziye uçarken, balkon demirleri ise balyozla vurulmuş gibi eğri büğrü hale geldi.

Kuvvetli rüzgarın bir anda gelip geçtiğini ancak kısa sürede bazı çatıları uçurduğunu belirten Harun Gökçe, "Bir anda hortum şeklinde geldi. Bizim evin çatısını kolanlara bağlı olan demirleri ile birlikte söküp götürdü. Çatı köyün alt kısmına uçtu. Duvarlar yıkıldı. Balkonun korkuluk demirleri bile eğri büğrü hale geldi" diyerek büyük bir afet yaşandığını belirti.

"Tek tesellimiz yaralanma ve can kaybı yaşanmaması"

Bu yaşına kadar böyle bir fırtına görmediğini belirten Sarıçam Mahallesi Muhtarı Ercan Soytürk ise böylesi bir felaketi ölüm ve yaralanma olayı olmadan maddi hasarla atlatmanın kendileri için teselli kaynağı olduğunu belirterek, "Bir anda fırtına çıktı. Köyün pek çok evinin çatısı zarar gördü. Bazı evlerin çatısı ise uçtu gitti. Olaydan sonra elektriklerimiz kesildi. Fırtınanın neden olduğu hasarı gidermek için çalışmalar devam ediyor" diyerek bu zaman kadar böyle fırtınaya hiç şahit olmadığını söyledi.

Fırtınanın ardından köylüler zarar gören evlerinin çatılarını kendi imkanlarıyla tamir etmeye çalışıyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

