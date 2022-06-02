Aydın'da fırtına kabusu, Büyükşehir ekipleri bu defa fırtına ile yarıştı - Son Dakika
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Aydın'da fırtına kabusu, Büyükşehir ekipleri bu defa fırtına ile yarıştı

02.06.2022 22:12
Aydın'da fırtına kabusu, Büyükşehir ekipleri bu defa fırtına ile yarıştı

Aydın'da bugün akşam saatlerinde başlayan ve yaklaşık yarım saat devam eden fırtına il genelinde etkili oldu.

Aydın'da bugün akşam saatlerinde başlayan ve yaklaşık yarım saat devam eden fırtına il genelinde etkili oldu. Kuyucak'tan Didim'e kadar yer yer etkili olan fırtına ve sağnak yağış hayatı olumsuz etkilerken Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler 17 ilçe ve yaklaşık 500 mahalleyi kapsayan 8 bin 116 kilometrekare alana sahip Aydın'da adeta fırtına ile yarıştı. Bir çok noktada etkili olan fırtına dolayısıyla yaşanan olumsuzluklar kısa sürede giderilerek şehirde hayat normale döndü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün erken uyarısı ile önceden hazır bekleyen ekipler fırtına ile birlikte konuşlu oldukları bölgelerden ihbar gelen alanlara akın ettiler. Fırtına ile devrilen ağaçlardan dolayı pek çok noktada yollar ulaşıma kapanırken, bazı özel ve remi binaların bahçelerinde ağaç devrilmelerine bağlı olumsuzluklar yaşandı. Buharkent'ten Didim'e kadar kapsayan alanda önceden konuşlandırılan ekiplerin adeta fırtına ile yarışı takdir topladı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ile Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler özellikle fırtınanın etkili olduğu Efeler, Nazilli, Germencik ve Söke ve çevresinde zamanla yarışarak fırtınanın izlerini kısa sürede silmeyi başardılar. - AYDIN

Aydın'da fırtına kabusu, Büyükşehir ekipleri bu defa fırtına ile yarıştı
Aydın'da fırtına kabusu, Büyükşehir ekipleri bu defa fırtına ile yarıştı
Aydın'da fırtına kabusu, Büyükşehir ekipleri bu defa fırtına ile yarıştı
Aydın'da fırtına kabusu, Büyükşehir ekipleri bu defa fırtına ile yarıştı
Aydın'da fırtına kabusu, Büyükşehir ekipleri bu defa fırtına ile yarıştı
Aydın'da fırtına kabusu, Büyükşehir ekipleri bu defa fırtına ile yarıştı
Aydın'da fırtına kabusu, Büyükşehir ekipleri bu defa fırtına ile yarıştı
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Kaynak: İHA

Fırtına, Kuyucak, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aydın'da fırtına kabusu, Büyükşehir ekipleri bu defa fırtına ile yarıştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aydın'da fırtına kabusu, Büyükşehir ekipleri bu defa fırtına ile yarıştı - Son Dakika
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