Aydın'da Kaçak Alkol Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Aydın'da Kaçak Alkol Operasyonu

Aydın\'da Kaçak Alkol Operasyonu
21.01.2026 18:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bozdoğan'da düzenlenen operasyonda 45 litre sahte alkol ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde kaçak ve sahte alkol imalatına yönelik jandarma ekiplerince düzenlenen 'Çengel Operasyonu' kapsamında litrelerce sahte alkol ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile Bozdoğan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçak ve sahte alkol imal ve ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Bozdoğan ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda, kaçak ve sahte alkol üreterek piyasaya sürdüğü tespit edilen N.T. (57) isimli şüphelinin ikametinde yapılan aramada, 45 litre 'şömine yakıtı' adı altında etil alkol, 100 litre el yapımı sahte bira, 40 litre el yapımı sahte rakı, 50 litre el yapımı sahte şarap ele geçirildi. Aramalarda ayrıca 27 adet alkol aroma kiti, 5 adet alkol damıtma sistemi, 2 adet alkol şişesi kapak kapatma aparatı ile 1 adet damıtma aparatı da bulundu.

Operasyon kapsamında yakalanan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

Bozdoğan, 3-sayfa, Aydın, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Aydın'da Kaçak Alkol Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İçeri girmeleri ile market sahibine dehşeti yaşatmaları bir oldu İçeri girmeleri ile market sahibine dehşeti yaşatmaları bir oldu
Kar maskesiyle kurşun yağdırdı Kar maskesiyle kurşun yağdırdı
Av tüfeğiyle başından vurulan Hamza yaşamını yitirdi Av tüfeğiyle başından vurulan Hamza yaşamını yitirdi
Boşandığı eşini 31 bıçak darbesiyle öldüren caninin savunması pes dedirtti: O anları hatırlamıyorum Boşandığı eşini 31 bıçak darbesiyle öldüren caninin savunması pes dedirtti: O anları hatırlamıyorum
Park yeri tartışması kanlı bitti: 1’i ağır 3 yaralı Park yeri tartışması kanlı bitti: 1'i ağır 3 yaralı
Club Brugge, Kairat Almaty’yi farklı geçti Club Brugge, Kairat Almaty'yi farklı geçti

18:40
Felipe Melo’dan Türk bayrağına yapılan saygısızlığa tepki
Felipe Melo'dan Türk bayrağına yapılan saygısızlığa tepki
18:33
Usta sanatçı Haldun Dormen, 97 yaşında hayatını kaybetti
Usta sanatçı Haldun Dormen, 97 yaşında hayatını kaybetti
18:28
Galatasaray’dan Oulai hamlesi Cevap anında geldi
Galatasaray'dan Oulai hamlesi! Cevap anında geldi
18:23
Balıkesir Sındırgı’da 4.5 büyüklüğünde deprem
Balıkesir Sındırgı'da 4.5 büyüklüğünde deprem
18:13
Tanju Özcan ve CHP’li başkanlar Cumhurbaşkanına hakaret davasından beraat etti
Tanju Özcan ve CHP'li başkanlar Cumhurbaşkanına hakaret davasından beraat etti
18:12
Ankara-Trabzon arası yüksek hızlı tren ile 4,5 saate düşecek
Ankara-Trabzon arası yüksek hızlı tren ile 4,5 saate düşecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2026 18:59:08. #7.11#
SON DAKİKA: Aydın'da Kaçak Alkol Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.