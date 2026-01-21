Aydın\'da Kaçak Alkol Operasyonu

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde kaçak ve sahte alkol imalatına yönelik jandarma ekiplerince düzenlenen 'Çengel Operasyonu' kapsamında litrelerce sahte alkol ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ile Bozdoğan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince kaçak ve sahte alkol imal ve ticaretine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Bozdoğan ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda, kaçak ve sahte alkol üreterek piyasaya sürdüğü tespit edilen N.T. (57) isimli şüphelinin ikametinde yapılan aramada, 45 litre 'şömine yakıtı' adı altında etil alkol, 100 litre el yapımı sahte bira, 40 litre el yapımı sahte rakı, 50 litre el yapımı sahte şarap ele geçirildi. Aramalarda ayrıca 27 adet alkol aroma kiti, 5 adet alkol damıtma sistemi, 2 adet alkol şişesi kapak kapatma aparatı ile 1 adet damıtma aparatı da bulundu.

Operasyon kapsamında yakalanan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN