Son Dakika Haberleri: Aydın'da Ölü Caretta Caretta Sahile Vurdu

Aydın'da Ölü Caretta Caretta Sahile Vurdu

1 saat önce

Aydın'ın Kuşadası ilçesi sahilinde, ölü caretta caretta bulundu.

Aydın'da Ölü Caretta Caretta Sahile Vurdu, System.String[]
Aydın'ın Kuşadası ilçesi sahilinde, ölü caretta caretta bulundu.

Alınan bilgiye göre, Nazilli Sitesi sahilinde deniz kaplumbağası görenler, durumu Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneğine (EKODOSD) bildirdi.

Bölgeye gelen Dernek Başkanı Bahattin Sürücü, kaplumbağanın caretta caretta türü iribaş deniz kaplumbağası olduğunu belirledi.

Hayvanın olta iğnesi yuttuğunu kaydeden Sürücü, "Muhtemelen paragatın sahibi tarafından misina kesilerek denize bırakılmış. Hayvan uzun süre denizde dolaşmış, beslenemediğinden zayıflayarak yaşamını yitirmiş. Carettaların en çok karşılaştıkları sorunlardan biri de paragat oltalarıdır. Denizde beslenirken paragat oltasını yutan kaplumbağa, kurtulmak için mücadele ederken olta daha çok batmaktadır." diye konuştu.

Bu tür vakalarla karşılaşıldığında kaplumbağanın ağzındaki misinanın kesinlikle çekilmemesi gerektiğini aktaran Bahattin Sürücü, "Hayvanın yanına yaklaşılmalı, tekneye alınarak üzeri ıslak bir havluyla örtülmeli ve hemen haber verilmelidir. Ağzında olta iğnesi olan carettalar, gönüllü veterinerimiz tarafından öncelikle röntgeni çekilerek iğnenin bulunduğu yer tespit edilmekte, kolay çıkarılabilir olduğunda müdahale edilmektedir." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 03:57 Kaynak: AA

Kuşadası, Aydın, Güncel
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