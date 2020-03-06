Aydınlı vekillerden Bakan Koca'ya ziyaret - Son Dakika
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Aydınlı vekillerden Bakan Koca'ya ziyaret

6 saat önce

AK Parti Aydın Milletvekilleri Metin Yavuz ve Rıza Posacı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı ziyaret etti.

Aydınlı vekillerden Bakan Koca'ya ziyaret, System.String[]

AK Parti Aydın Milletvekilleri Metin Yavuz ve Rıza Posacı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı ziyaret etti.


AK Parti Aydın Milletvekilleri Posacı ve Yavuz, Aydın'da yapılacak olan şehir hastanesi başta olmak üzere, hükümetin diğer sağlık yatırımları konusunda Bakan Koca ile fikir alış-verişinde bulundu. Bakan ziyaretinde Aydın milletvekillerine Genç Kızılay Aydın il Başkanı Cemal Koyuncu'da eşlik etti.


Ziyaret sonunda Genç Kızılay Aydın il Başkanı Sarı ile Aydın Milletvekilleri Yavuz ve Posacı, Bakan Koca'ya sağlık alanındaki destekleri ve misafirperverliği için teşekkür etti. - AYDIN

Metin Yavuz, AK Parti, Aydın, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 10:04 Kaynak: İHA
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