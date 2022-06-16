Aylin Cesur'dan Sağlık Çalışanlarıyla İlgili Kanun Teklifine Tepki: "Teklif Aralıktan Beri Kan Kaybetmiştir"

İYİ Parti Isparta Milletvekili Aylin Cesur, TBMM Genel Kurulu'nda sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin yasa teklifiyle ilgili "Teklif Aralık'tan beri kan kaybetmiş. Artan pahalılık ve enflasyona rağmen, pratisyen hekim emekli aylığında 3.050, uzman hekim emekli aylığında 3.400 lira iyileştirme yerine, 1.600 ve 2.100 liraya indirilmiştir. Ayrıca, mevcutta 3 bin 773 lira olan pratisyen sabit ek ödemesi, Aralık 2021'deki düzenlemeyle 9 bin lira civarında olacakken yeni yasa teklifiyle 5 bin lira gibi bir miktar olacak." dedi.

İYİ Parti Isparta Milletvekili Cesur, TBMM Genel Kurulu'nda sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin kanun teklifinin görüşmeleri sırasında söz aldı. Cesur, şöyle konuştu:

"7 Haziran'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulan ve 10 Haziran'da Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülerek 14 madde kabul edilen, Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, en baştan söyleyeyim; kimin emeği geçmişse, onlar adına üzüntü vericidir. Hekim olan bir meslektaşımın filtresinden geçmişse, hekimlik andı etmiş biz hekimler adına onur kırıcıdır. ve yarınlarda biz bunların tamamını düzelteceğiz ama o yarınlarda aynaya bakacaklar adına da baş eğdirecek bir kağıt parçasıdır.

Teklifteki tek doğruluk, önce tali komisyonda görüşülmesidir. Sonuçta, iktidar oradaki meslektaşlarının sesine kulak tıkasa da hekim meslektaşlarımın görüşleri tutanağa geçmiştir ve bizleri bu utanca ortak olmaktan bir nebze kurtarmıştır.

"SENELERDİR HAKKINI ALAMAYAN SAĞLIK ÇALIŞANLARI HÜKÜMET TARAFINDAN 7 AY SONRA BU TEKLİFLE DIMDIZLAK BIRAKILMIŞLARDIR"

Aralık 2021'de TBMM Genel Kuruluna indirilip, birden "pardon, daha iyi olmalıydı hakikaten" diyerek çekilen teklifin, 7 aylık deep freze macerası sonrası getirilen şu şekli, bir iktidar klasiği olarak beklentileri karşılamaktan uzaktır, hatta orasından burasından iyice zayıflatılmıştır.

İşin özü; senelerdir hakkını alamayan ve pandemide iyice manen de yıpranan sağlık çalışanları boş vaatlerle beklentiye sokulmuşlar ve hükümet tarafından 7 ay sonra, bu teklifle dımdızlak bırakılmışlardır.

Teklifin bir tarafına, sağlık çalışanlarının özlük haklarına cılız iyileştirmeler içermesiyle olumlu bakılacak olsa, diğer tarafından hekim ve diş hekimleri dışındaki personel için yetersizlik çıkıyor karşınıza. Başka bir taraftan, kamudan emekli olan eczacıların teklife dahil edilmeyen açlık sınırı altı emekli maaşları bakıyor, size buradayım diye. Emekli olduktan sonra özel hastanede çalışan emeklilere yönelik kesintilerde de bir düzeltme yoktur.

"SAĞLIK ÇALIŞANLARI SAĞLIK SİSTEMİMİZİN VAZGEÇİLMEZ PARÇASIDIR VE HAKLARI TESLİM EDİLMELİDİR"

Sağlık çalışanları acil tıp teknisyeninden hemşiresine, hemşiresinden hekimine kadar sağlık sistemimizin vazgeçilmez parçasıdır ve hakları teslim edilmelidir ve hepsini kapsamalıdır bir yapılacak iyileştirme. Mesela mezbaha denetimlerinde sözlü ve fiili şiddete maruz kalan veteriner hekimler de sağlık hizmetleri sınıfına dahil edilmelidir. Daha geçtiğimiz nisanda Yozgat'ın Sorgun ilçesinde bir mezbahada veteriner hekim Volkan Lale'nin bıçaklanarak öldürülen cesedi gözümüzün önünde.

"EMEKLİ HEKİMLER ARASINDA SGK KAYNAKLI AYRIMCILIĞI ARTTIRACAKTIR"

Teklif aralıktan beri kan kaybetmiş. Artan pahalılık ve enflasyona rağmen, pratisyen hekim emekli aylığında 3 bin 50, uzman hekim emekli aylığında 3 bin 400 lira iyileştirme yerine, bin 600 ve 2 bin100 liraya indirilmiştir. Ayrıca, mevcutta 3 bin 773 lira olan pratisyen sabit ek ödemesi, Aralık 2021'deki düzenlemeyle 9 bin lira civarında olacakken yeni yasa teklifiyle 5 bin lira gibi bir miktar olacak.

Kamudan emekli olmayan veya sosyal güvenlik mevzuatındaki değişiklikler nedeniyle bu haktan yararlandırılmayan hekimler yönünden bir düzenleme yapılmadığı için de eksiktir ve emekli hekimler arasında, sosyal güvenlik kurumu kaynaklı ayrımcılığı artıracaktır.

Sağlık sistemimizi görünmez çöküşe getiren en başta müsebbibi performans sistemi daha da derinleştirilecektir bu teklifle.

"SAĞLIK ÇALIŞANLARIMIZI KİMSEYE YEDİRTMEYİZ"

Biz bunca sene en zor şartlarda eğitim alan, en zor şartlarda çalışan, göğsünü pandemide siper edip can veren hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımızı biz kimseye yedirtmeyiz. Burada buna ant içmiş bir kardeşleri olarak onlara en saf duygularımla sesleniyorum, az kaldı.

Biz sizin bu ülkede ne çok mutlu olduğunuzu biliyoruz, gitmenize gerek kalmayacak şartları sağlamak sadece boynumuzun borcu değil, kendisini Türk hekimlerine emanet etmiş Atamıza bağlılığımızdır.

Hastanelerde artık hekim bulamayan vatandaşlarımıza sesleniyorum. Az kaldı. Taşımalı sistemle eğitim ve taşımalı sistemle sağlık uygulamasıyla sizi en doğal hakkınız olan insanca yaşama hakkında da fukaralığa mahküm olmaktan çıkaracağız. İlk işimiz bu olacak.

"SAĞLIK HİZMETİNİ SERMAYENİN KAR HIRSINA TESLİM ETMEYECEĞİZ"

Sağlığa ayrılan payda, Sağlıkta Dönüşüm Programı'nın hayata geçtiği 2003'ten beri temel sağlık göstergelerinde devrim yaptıklarını iddia eden değerli iktidara sesleniyorum. OECD 2021 Sağlık Raporu'na göre OECD ile AB'de sağlık harcamalarına en az pay ayıran ülke Türkiye. Ama rahat olun siz de OECD ülkelerinde en son sıralara indirip, ayırdığını da vatandaşa değil, hasta garantili yandaşa terk edilen şehir hastaneleri başta, hastanelerde artık aylar sonraya randevu alamayan hastalarımızın bu sıkıntısını da biz gidereceğiz ve sağlık hizmetini sermayenin kar hırsına teslim ettirmeyeceğiz."