Aytemiz Alanyaspor liderliği bırakmadı

AYTEMİZ Alanyaspor, Süper Lig'in 6'ncı haftasında aldığı Fatih Karagümrük galibiyetiyle liderliğini sürdürdü. Yoluna namağlup devam eden turuncu yeşilli takımın en yakın takipçisi ise dün akşam sahasında Trabzonspor'u yenen Fenerbahçe oldu.

Aytemiz Alanyaspor geçen sezon olduğu gibi bu sezon da lige iyi başladı. 3'üncü haftanın ardından liderlik koltuğuna oturan turuncu yeşilli takım, yerini kaptırmadı.