Ayvalık'ta CHP'li Eryavuz Son Yolculuğuna Uğurlandı

BALIKESİR'in Ayvalık
ilçesinde dün yaşamını yitiren CHP
'li Belediye Başkan aday adaylarından Ziya Eryavuz için bugün parti binası önünde tören düzenlendi. Törenin ardından Eryavuz'un cenazesi, ilçe mezarlığında defnedildi.
CHP Ayvalık Belediye Başkan aday adaylarından Ziya Eryavuz, geçirdiği kalp krizi sonucu Pazar günü hayatını kaybetti. Ayvalık'ın sevilen isimlerinden olan 62 yaşındaki Eryavuz'un cenazesi bugün Saatli Camii'nde kılınan öğle namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi. Ziya Eryavuz'un cenaze törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin
, CHP İl Başkanı Serkan Sarı
, CHP Ayvalık İlçe Başkanı Hüseyin Şalmanlı, Ayvalık Belediye Başkanı CHP'li Rahmi Gençer
, CHP ilçe yönetimi, CHP eski ilçe Başkanları Ahmet Toker
, Asım Sürer
, DP Ayvalık Belediye Başkan adayı Mesut Ergin
, partililer ve vatandaşlar katıldı. Eryavuz için CHP Ayvalık İlçe Binası önünde tören düzenlendi.
Kırmızı karanfillerle ve dualarla yapılan törende konuşan CHP İlçe Başkanı Hüseyin Şalmanlı, "Ziya abimiz partimizde adaylıkları olmuş, çalışmış ve hiçbirimizin kalbini bugüne kadar kırmamış bir insan. Kaybettiğimiz için çok üzgünüz. Nur içinde yatsın" dedi.
Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer ise "Ziya bey hepimizin çok sevdiği bir arkadaştı, dostumuzdu. Kendisini kaybetmekten dolayı çok üzgünüz. Çünkü iyi bir insanı, hayvanseveri ve iyi bir kalbi kaybettik. Çok iyi bir Cumhuriyet Halk Partiliydi. Yol arkadaşımızı kaybettik. Ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" diye konuştu.
Eryavuz'un cenazesi, ilçe mezarlığında toprağa verildi.
- Balıkesir