Ayvalık'ta jandarmadan kaçak içki operasyonu - Son Dakika
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Ayvalık'ta jandarmadan kaçak içki operasyonu

6 saat önce

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 105 litre sahte viski ele geçirildi.

Ayvalık'ta jandarmadan kaçak içki operasyonu, System.String[]

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 105 litre sahte viski ele geçirildi.

Jandarma ekipleri yaptıkları istihbari çalışmalar sonucunda T.D, C.B, M.A.K. ve Ş.O'nun Manisa'da yasa dışı yollarla ürettikleri içkileri Ayvalık'a getirecekleri bilgisine ulaştı.

Harekete geçen ekipler, şüphelilere ait seyir halindeki iki aracı takibin ardından durdurarak arama yaptı.

Her iki araçta 105 litre sahte viski ele geçiren ekiplerin, 4 şüpheli hakkında yasal işlem başlattığı öğrenildi.

Jandarma, Ayvalık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 12:00 Kaynak: AA
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