Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde seyir halindeyken motor kısmından alev alan otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
150 Evler Mahallesi Afet İnan Caddesi'nde seyir halindeki 10 AAL 308 plakalı otomobilin motor bölümünden henüz belirlenemeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı.
Durumu fark eden sürücünün ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası otomobilde hasar oluştu.
Son Dakika › Güncel › Ayvalık'ta otomobil alev aldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?