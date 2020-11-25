Azerbaycan'da, işgalden kurtarılan Şuşa'ya yeni yol yapılıyor - Son Dakika

Azerbaycan'da, Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan Şuşa'ya yeni yol yapımı çalışmaları sürüyor.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in 16 Kasım'da temelini attığı, Fuzuli ilinin Ahmetbeyli köyünden başlayan yeni yol, Fuzuli şehrinden ve 20 yerleşim biriminden geçecek, oradan da Şuşa'ya uzanacak.

Yolun yapımını Azerbaycan Devlet Kara Yolları Ajansı (Azeryol) gerçekleştiriyor.

Azeryol'dan yapılan açıklamaya göre, uzunluğu 101,5 kilometre, eni ise 37,7 metre olacak yolun 1,5 yılda tamamlanması bekleniyor. Yapım sürecinde de yol kullanılabilecek.

Azerbaycan tarih ve kültürünün simgelerinden olmasının yanı sıra hem bölgeye hakim coğrafi konumu hem de Dağlık Karabağ'ın en büyük şehri Hankendi'ye giden yolun üzerinde bulunması nedeniyle stratejik önem taşıyan Şuşa, 8 Mayıs 1992'de Ermenistan güçlerince işgal edilmişti.

Azerbaycan ordusu, kırsal arazilerden hareket ederek Şuşa'yı 8 Kasım'da işgalden kurtarmıştı.

Şuşa'ya giden kara yolları şimdilik Azerbaycan'ın kontrolünde olmayan Hankendi'nden geçtiği için kente yeni yolun yapılmasına karar verilmişti.