Azerbaycan'dan Türkiye'ye Destek Mesajı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'de 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3. yılı dolayısıyla, "Azerbaycan devleti ve halkı her zaman Türkiye'nin yanındadır ve bu acıyı kendi acısı gibi paylaşıyor" mesajını paylaştı.

Bakanlığın, sosyal medya platformundaki hesabından Türkiye'de 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin 3. yılı dolayısıyla paylaşım yapıldı.

Depremlerin yol açtığı büyük yıkım ve binlerce can kaybının derin üzüntüyle anıldığı belirtilen paylaşımda, "Azerbaycan devleti ve halkı her zaman Türkiye'nin yanındadır ve bu acıyı kendi acısı gibi paylaşıyor." ifadelerine yer verildi.

Paylaşımda ayrıca, Türk devleti ve halkına daimi refah, huzur ve esenlik temennisinde bulunuldu.