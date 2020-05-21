Azerbaycan Türkiye Kardeşlik Topluluğundan

Sakarya Üniversitesi Azerbaycan Türkiye Kardeşlik Topluluğu, dünyanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele ettiği bir dönemde Ermenistan tarafından işgal altında tutulan Azerbaycan'ın Yukarı Karabağ bölgesinde düzenlenen sözde seçimlere tepki gösterdi.

Topluluk adına yazılı basına açıklaması yapan öğrenci temsilcisi Vugar Nasırov, Azerbaycan'ın işgal altındaki bölgelerinde oluşturulan, adına "Dağlık Karabağ Cumhuriyeti" denilen sözde devletin seçim düzenleyerek 21 Mayıs'ta Şuşa'da yemin töreni yapmaya hazırlanmasının uluslararası hukuk, barış ve istikrar için tehdit oluşturduğunu belirtti.

"Karabağ Azerbaycandır! Bazı devletler ve uluslararası örgütler Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü desteklediklerini ve bu sözde devletteki seçimleri tanımadıklarını ifade ederek 'seçim' şovunu kınamışlardır." ifadesini kullanan Nasırov, şunları kaydetti:

" Avrupa Birliği, AGİT, NATO, İslam İşbirliği Teşkilatı, Türk Konseyi, Avrupa Parlamentosu, yetkili medya ve toplumun önde gelenleri de dahil olmak üzere dünya çapında birçok ülkede bu 'seçimi' sabotaj olarak nitelendirmiş, Kafkasya'da barış ve istikrara yönelik sorumsuz siyasi adımı, sorunun barışçıl yollardan çözülmesinin önünde ciddi bir engel ve uluslararası hukuka bir tehdit olarak nitelendirerek, bu 'seçimler' ve sonuçlarını yasa dışı ilan edilmiştir. Sadece Ermeni liderliği, çakma rejimler ve Ermeni lobisi tarafından desteklenen, başka hiçbir uluslararası örgüt veya ülke tarafından tanınmayan sözde rejim tarafından düzenlenen 'seçimler' uluslararası hukuka aykırıdır."

Nasırov, Azerbaycan ve Ermenistan devletleri arasında sürdürülen Dağlık Karabağ sorununun çözümüne ilişkin müzakereleri kötü etkileyen bu adımın, karşı tarafın gerçek niyetini bir kez daha ortaya koyduğuna dikkati çekerek, "Yasa dışı bir parlamento tarafından sözde 'seçim' yapılması Ermenistan'ın barış görüşmelerinde uluslararası toplumu kandırmaya çalıştığının bir kanıtıdır. Bu nedenle dünya devletleri ve uluslararası örgütler Ermenistan'ı uluslararası hukuk normlarına uymaya zorlayarak daha ciddi yaptırımlar uygulamalı ve uluslararası hukuka saygı göstermeye zorlamalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Nasırov, Sakarya'da yaşayan Azerbaycanlılar olarak Azerbaycan'ın uluslararası hukuk tarafından tanınan toprak bütünlüğüne aykırı olarak yapılmış sözde devletin seçimlerini asla kabul etmediklerini vurguladı.