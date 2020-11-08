Bağışıklığı güçlendirdiği belirtilen termal suya ilgi arttı - Son Dakika

Bağışıklığı güçlendirdiği belirtilen termal suya ilgi arttı

08.11.2020 08:23
Bağışıklığı güçlendirdiği belirtilen termal suya ilgi arttı, System.String[]

KORONAVİRÜS salgını ve soğuk havalara karşı vücut bağışıklığını güçlü tutmak isteyenler, termal sıcak suları daha çok tercih etmeye başladı.

KORONAVİRÜS salgını ve soğuk havalara karşı vücut bağışıklığını güçlü tutmak isteyenler, termal sıcak suları daha çok tercih etmeye başladı. Rize'nin İkizdere ilçesinde, 260 metre derinlikten 72 derece sıcaklıkla yüzeye çıkarken granit ve taşlara teması ile litresinde 4561 mineral oranı ile dünyanın en kalitelilerinden olduğu belirtilen termal suya girenler, hastalıklardan korunmaya çalışıyor ve şifa arıyor.

Koronavirüs salgını ve soğuk havalara karşı vücut bağışıklıklarını güçlü tutmak isteyenler, termal sıcak suları daha çok tercih etmeye başladı. İkizdere ilçesi Ilıca köyünde 260 metre derinlikten 72 derece sıcaklıkla yüzeye çıkarken granit ve taşlara teması ile litresinde 4561 mineral oranı ile dünyanın en kalitelilerinden olduğu belirtilen termal su, şifa arayanların adresi oluyor. Mineralli termal suyun metabolizma hızını artırarak vücudun sistemlerini çalıştırıp, bağışıklık sistemi ve vücut direncini artırdığı biliniyor. Sağlık Bakanlığı'nca yaptırılan su analizlerinde, sodyum bikarbonatlı florürlü termomineralli suyun romatizmal hastalıklar başta olmak üzere kronik bel ağrıları, eklem rahatsızlıkları, beyin ve sinir cerrahisi sonrası hareketsiz kalanlar ile nörolojik ve stres rahatsızlıkları ile spor yaralanmalarında tamamlayıcı tedavi olarak kullanılabileceğine yer verildi. Termal suya girenler, hastalıklardan korunmaya çalışıyor ve şifa arıyor.

'KIŞ TURİZMİNDE TERMAL ÖNE ÇIKIYOR'Termal Kaplıca Merkezi yöneticisi Amaç Ekşi, ülkede kış turizminde termal turizmin öne çıktığını belirterek hem bağışıklığı güçlendirmek hem de fiziksel rahatsızlıklara destekleyici unsur olması nedeniyle tercih edildiğini söyledi. Ekşi, "Fizik tedavi, diyet programları ve cilt hastalıkları olanlar için cilt kürleri var. Fizyoterapistimiz gelen misafirlerimizi muayene ediyor. Eğer fiziksel bir rahatsızlığı varsa yapılan uygulamalar ve termal suyla destekleyerek tedaviyi hızlandırıyoruz. Diyet programlarımızda kişiye özel programlar hazırlanıyor. Havuzlarımızda ve egzersiz alanlarında yapılan sporlarımızla bir zayıflama programımız mevcut. Cilt hastalıkları ile ilgili suyumuzun iyi geldiği hastalıklarla ilgili misafirlerimizin şikayeti varsa, onlara da kür uyguluyoruz. Bölgemiz kayalık bir bölge, çıkan su 260 metreden granit ve taşlara temas ederek geliyor, o yüzden minerali çok fazla. Bir litresinde 4561 mineral var. Bu mineraller vücuda nüfuz ediyor ve hastalığın iyileşme sürecine etki ediyor" dedi.'ŞİFA BULUYORUZ'Fizyoterapist Ercan Çimen de, "Gelen misafirlerimiz tatil amaçlı geldikleri gibi tedavi amaçlı da geliyorlar. Omurga rahatsızlıkları, kas-eklem şikayetleri ile gelen misafirlerimize özel terapi ve fizik tedavi seansları sunuyoruz. Misafirlerimizin tedavi sürecini takip ediyoruz. Fizik tedaviyi termal suyun iyileştirici gücü ile birleştiriyoruz ve bu yönde bir tedavi programı oluşturuyoruz" diye konuştu.

Termal suya giren Antalyalı Önder Koç da, "Termal suyun gücünden faydalanmak için bu tatili tercih ediyoruz. Çocuklarla beraber geliyoruz. Hem tatilimizi yapıyoruz hem de şifa buluyoruz" dedi.


Bağışıklığı güçlendirdiği belirtilen termal suya ilgi arttı
Bağışıklığı güçlendirdiği belirtilen termal suya ilgi arttı
Bağışıklığı güçlendirdiği belirtilen termal suya ilgi arttı
Bağışıklığı güçlendirdiği belirtilen termal suya ilgi arttı
Bağışıklığı güçlendirdiği belirtilen termal suya ilgi arttı
Bağışıklığı güçlendirdiği belirtilen termal suya ilgi arttı
Bağışıklığı güçlendirdiği belirtilen termal suya ilgi arttı
Bağışıklığı güçlendirdiği belirtilen termal suya ilgi arttı
Bağışıklığı güçlendirdiği belirtilen termal suya ilgi arttı
Bağışıklığı güçlendirdiği belirtilen termal suya ilgi arttı
Bağışıklığı güçlendirdiği belirtilen termal suya ilgi arttı
Bağışıklığı güçlendirdiği belirtilen termal suya ilgi arttı
Bağışıklığı güçlendirdiği belirtilen termal suya ilgi arttı
Bağışıklığı güçlendirdiği belirtilen termal suya ilgi arttı

Koronavirüs, İkizdere, Termal, Rize, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bağışıklığı güçlendirdiği belirtilen termal suya ilgi arttı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

ABD başkanlığına seçilen Biden zafer konuşması yaptı: Bölen değil, birleştiren olacağım ABD'de Biden seçildi, herkesin aklında aynı soru var! Yeni dönemde Türkiye'yi ne bekliyor? Trump'a verdiği destekle bilinen Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, Biden kazanınca ağız değiştirdi İran'dan Biden'ın kazanmasına ilk yorum: ABD'deki başkanlık seçimleri tiyatro oyunu Konyaspor, maç sonrası sosyal medyadan Fenerbahçe'nin gol müziğini paylaştı Restorandaki işini bırakan genç model, internetten sattığı çıplak fotoğraflarıyla haftada 215 bin lira kazanıyor Spikerlikten oyunculuğa! Ünlü ekran yüzü Gülay Özdem, artık Kanal 7 dizisinin 'kötü kadın İkbal'i İstanbul'un tek kadın belediye başkanını kızdıran görüntü: Bizi yıldıramayacaklar
Trump bu işe kızacak! Yeğeni Mary, Biden şapkasıyla Amerika'ya teşekkür etti Trump bu işe kızacak! Yeğeni Mary, Biden şapkasıyla Amerika'ya teşekkür etti         
07:58
Trump: Bu seçimleri, hukuki yollarla kullanılan 71 milyon oyla ben kazandım Trump: Bu seçimleri, hukuki yollarla kullanılan 71 milyon oyla ben kazandım         
01:13
ABD Başkanı seçilen Biden'a Türkiye'den ilk tebrik Kılıçdaroğlu'ndan geldi ABD Başkanı seçilen Biden'a Türkiye'den ilk tebrik Kılıçdaroğlu'ndan geldi         
23:37
Çukur dizisi hakkında gençlerin suça teşvik edildiği gerekçesiyle suç duyurusu bulunuldu Çukur dizisi hakkında gençlerin suça teşvik edildiği gerekçesiyle suç duyurusu bulunuldu         
23:04
Joe Biden ABD'nin yeni başkanı oldu, Jennifer Lopez dans videosuyla kutladı Joe Biden ABD'nin yeni başkanı oldu, Jennifer Lopez dans videosuyla kutladı         
21:43
ABD'nin yeni First Lady'si Jill Biden, eğitimci kimliği ile dikkat çekiyor ABD'nin yeni First Lady'si Jill Biden, eğitimci kimliği ile dikkat çekiyor         
21:14
Ermenistan'a tek taraflı yardım göndermeye hazırlanan Norveç'ten geri adım Ermenistan'a tek taraflı yardım göndermeye hazırlanan Norveç'ten geri adım         
18:15
Bülent Arınç, Berat Albayrak'ın Bülent Arınç, Berat Albayrak'ın "Ekonomide sıkıntı yok" sözlerine itiraz etti: Ekonomide sıkıntılar mutlaka var         
16:59
Ailesinin, Ailesinin, "Cep telefonu patladı" dediği Mihriban, av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğü ortaya çıktı         
15:21
Bomba iddia: Süt banyosu ile gündem olan fabrika ünlü markalara süt tedarik ediyormuş Bomba iddia: Süt banyosu ile gündem olan fabrika ünlü markalara süt tedarik ediyormuş         
14:19
3 ay sonra sokağa çıkan vatandaşa kamyonetin açık unutulan kasa kapağı çarptı 3 ay sonra sokağa çıkan vatandaşa kamyonetin açık unutulan kasa kapağı çarptı         
12:25
Bakan Albayrak: Biz dolarla uğraşmıyoruz, istesek düşürürüz Bakan Albayrak: Biz dolarla uğraşmıyoruz, istesek düşürürüz         
11:05
Libya Başbakanı Serrac'ı istifadan Cumhurbaşkanı Erdoğan vazgeçirdi Libya Başbakanı Serrac'ı istifadan Cumhurbaşkanı Erdoğan vazgeçirdi         
10:44
Ahmet Davutoğlu, ABD seçimleri için tarafını belli etti Ahmet Davutoğlu, ABD seçimleri için tarafını belli etti         
10:35
Bursa'da koronavirüs denetimi yapan polis, Suriyeli vatandaşı Arapça uyardı Bursa'da koronavirüs denetimi yapan polis, Suriyeli vatandaşı Arapça uyardı         
10:21
Damla Ersubaşı, tek celsede boşandığı eşiyle görüntülendi Damla Ersubaşı, tek celsede boşandığı eşiyle görüntülendi         
09:17
Lise öğretmeni ilişki için anlaştığı Belaruslu dansçı kızı döverek öldürdü Lise öğretmeni ilişki için anlaştığı Belaruslu dansçı kızı döverek öldürdü         
08:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2020 08:34:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bağışıklığı güçlendirdiği belirtilen termal suya ilgi arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei