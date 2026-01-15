Bahçeli'den Miraç Kandili Mesajı - Son Dakika
Bahçeli'den Miraç Kandili Mesajı

15.01.2026 10:26
Devlet Bahçeli, Türk İslam aleminin Miraç Kandili'ni kutlayarak birlik, dirlik ve huzur diledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk İslam aleminin Miraç Kandili'ni kutladı.

MHP'nin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, Bahçeli'nin Miraç Kandili mesajına yer verildi.

Mesajında, Miraç'ın, mutena bir yükselişin zirvesi, vuslat rahmetinin muazzam ve mucizevi yürüyüşü olduğunu belirten Bahçeli, şunları kaydetti:

"Efendimiz Resulullah'ın (SAV) Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan da Allah'ın ilahi ikramı, inayeti ve ihsanıyla arşıalaya erişmesi, manevi dünyamızın muazzez ve muhteşem bir olayıdır. Bu vesileyle aziz milletimizin, Türk İslam aleminin Miraç Kandili'ni kutluyor, birliğin, dirliğin, kardeşliğin, barış ve huzurun miracına hep birlikte ulaşabilmeyi Rabb'imden niyaz ediyorum.

Miraç Gecemiz mübarek olsun."

Kaynak: AA

