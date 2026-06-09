Bahçeli'nin grup toplantısında taktığı yüzük ve rozet dikkat çekti - Son Dakika
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Bahçeli'nin grup toplantısında taktığı yüzük ve rozet dikkat çekti

Bahçeli\'nin grup toplantısında taktığı yüzük ve rozet dikkat çekti
09.06.2026 14:15
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Blue Topaz taşlı yüzüğü ve rozeti grup toplantısında dikkat çekti. Yüzük, tarihi derinlik ve sembolik anlamıyla göz alıcı bir tasarıma sahip.

 MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda taktığı yüzük ve rozet dikkat çekti.

Bahçeli'nin grup toplantısı konuşmasında parmağındaki yüzük ve yakasındaki rozetin sembolik anlamlar taşıdığı ortaya çıktı. Yüzük tasarımında, berrak yapısı ve mavi tonlarıyla dikkat çeken Blue Topaz taşı kullanıldı. Blue Topaz taşının; şeffaf, ferahlatıcı görünümüyle dolaşım dengesine katkı sağladığı, düşük tansiyonu olan kişilere enerji verdiğine inanılıyor. Taşın çevresinde, Büyük Selçuklu hükümdarı Sultan Alparslan'a atfedilen 'Size öyle bir vatan aldım ki ebediyen sizin olacaktır' sözünün işlendiği yazı yer alıyor. Yüzüğün yan kısımlarında ise Selçuklu kartal sembolünün kanat formu vurgulanıyor. Yüzüğün diğer cephelerinde kabartma olarak işlenen çift başlı kartal motifleri, tasarıma tarihi derinlik ve sembolik anlam katarken tüm unsurlar bir araya gelerek bütünlüklü bir kompozisyon oluşturdu.

Rozet tasarımının ise yüzüğün estetik ve sembolik unsurlarına uygun olarak Blue Topaz taşları, kabartma detaylar ve Sultan Alparslan'ın sözü referans alınarak yapıldığı öğrenildi.

Kaynak: DHA

Devlet Bahçeli, Son Dakika

Son Dakika Devlet Bahçeli Bahçeli'nin grup toplantısında taktığı yüzük ve rozet dikkat çekti - Son Dakika

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