Bakan Bayraktar\'dan Libya Ziyareti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye-Libya 22'nci ?Dönem Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı ile Libya Enerji ve Ekonomi Zirvesi'ne katılmak üzere Trablus'a bir ziyaret gerçekleştirdi. Bakan Bayraktar, Libya temasları kapsamında başkent Trablus'taki Libya Görev Grubu Komutanlığı'nı ziyaret etti. Ziyaretine ilişkin sanal medya hesabından paylaşımda bulunan Bayraktar, "Trablus temaslarımız kapsamında Libya Görev Grubu Komutanlığımızdayız. Libya Görev Grubu Komutanı Tümgeneral Mustafa Koşan ve kahraman askerlerimizle bir araya geldik. Bölgesel huzur ve kardeş Libya halkının güvenliği için ailelerinden kilometrelerce uzakta fedakarca görev yapan Mehmetçiğimize muvaffakiyetler diliyorum" ifadelerini kullandı.