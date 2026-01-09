Bakan Göktaş: "2026-2035 yıllarını kapsayacak 'Aile ve Nüfus 10 Yılı' dönemi başlıyor" - Son Dakika
Politika

Bakan Göktaş: "2026-2035 yıllarını kapsayacak 'Aile ve Nüfus 10 Yılı' dönemi başlıyor"

Bakan Göktaş: "2026-2035 yıllarını kapsayacak \'Aile ve Nüfus 10 Yılı\' dönemi başlıyor"
09.01.2026 16:43
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş 2026-2035 dönemini kapsayacak 'Aile ve Nüfus 10 Yılı'nda aile ve nüfus odaklı politikaların daha köklü ve uzun vadeli bir perspektifle hayata geçirileceğini ifade etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş 2026-2035 dönemini kapsayacak 'Aile ve Nüfus 10 Yılı'nda aile ve nüfus odaklı politikaların daha köklü ve uzun vadeli bir perspektifle hayata geçirileceğini ifade etti.

Bakan Göktaş, Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde düzenlenen 'Ailede Kadıncık Ana İzleri Paneli'ne katıldı. Burada konuşan Bakan Göktaş, Kadıncık Ana'nın Alevi-Bektaşi geleneğindeki önemine değindi. Kadıncık Ana'nın merhameti, emeği ve dirayeti temsil ettiğini vurgulayan Göktaş, Kadıncık Ana'yı 'bir çerağ, bir ışık' olarak nitelendirerek, "O, sözüyle değil haliyle konuşan, yaşayarak öğreten bir irfanın adıdır. Aileyi ve toplumu ayakta tutan görünmez bağın sembolüdür. Kadın güçlendikçe aile, aile güçlendikçe toplum güçlenir" ifadelerini kullandı. Bakan Göktaş, mevcut fiziki şartları nedeniyle risk taşıyan Hacıbektaş Rıfat Kartal Huzurevi'nin yerine yeni bir huzurevi yapılacağını da müjdeledi. Arsa tahsisinin tamamlandığını açıklayan Bakan Göktaş, "İnşallah en kısa sürede proje ve planlama sürecini tamamlayarak yeni huzurevinin inşaatına başlayacağız. Büyüklerimize daha güvenli, daha konforlu ve daha donanımlı bir yaşam alanı sunacağız. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" dedi. Kadının güçlenmesinin aileyi sağlamlaştırdığını, ailenin güçlenmesinin ise toplumsal huzur ve birlik anlamına geldiğini belirten Bakan Göktaş, bu anlayışın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuyla her geçen gün daha da güç kazandığını söyledi.

2025 Aile Yılı ve yeni politikalar

2025 yılının 'aile yılı' ilan edildiğini hatırlatan Bakan Göktaş, yıl boyunca aileyi ve demografik yapıyı güçlendirecek sosyal politikalara hız verdiklerini kaydetti. Kadını destekleyen, çocuğu koruyan, yaşlıyı gözeten ve aileyi bir bütün olarak ele alan çalışmaların ülke genelinde yaygınlaştırıldığını ifade eden Göktaş, 19 bini aşkın faaliyet ve etkinlikle aile değerlerinin yaşatıldığını belirtti. Büyüklerin aktif ve sağlıklı yaşlanmasını destekleyen bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin de yaygınlaştırıldığını dile getiren Göktaş, Hacıbektaş'a yapılacak yeni huzurevinin bu anlayışın somut bir örneği olduğunu söyledi.

'Aile ve Nüfus 10 Yılı' dönemi başlıyor

Bakan Göktaş, 2026-2035 dönemini kapsayacak 'Aile ve Nüfus 10 Yılı'na da değinerek, bu süreçte aile ve nüfus odaklı politikaların daha köklü ve uzun vadeli bir perspektifle hayata geçirileceğini ifade etti. Kuşaklar arası dayanışmayı güçlendiren yeni bir sosyal politika mimarisi inşa edeceklerini kaydeden Göktaş, tüm kurumları ve paydaşları bu büyük seferberliğe destek vermeye davet etti. Konuşmasını Hacı Bektaş-ı Veli'nin kadın-erkek eşitliğine vurgu yapan dizeleriyle tamamlayan Bakan Göktaş, "Kadını güçlendiren, aileyi koruyan ve toplumu geleceğe hazırlayan her adımı bu irfanın rehberliğinde atıyoruz" dedi. - NEVŞEHİR

Son Dakika Politika Bakan Göktaş: '2026-2035 yıllarını kapsayacak 'Aile ve Nüfus 10 Yılı' dönemi başlıyor' - Son Dakika

SON DAKİKA: Bakan Göktaş: "2026-2035 yıllarını kapsayacak 'Aile ve Nüfus 10 Yılı' dönemi başlıyor" - Son Dakika
