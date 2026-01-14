Bakan Güler Almanya\'da

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Almanya'da Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliğini ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius'un resmi davetlisi olarak geldiği Almanya'da temaslarına devam ediyor. Bakan Güler, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Almanya'da Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliğini ziyaret ederek, Büyükelçi Gökhan Turan'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı. - BERLİN